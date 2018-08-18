закрыть
18 августа 2018, суббота, 13:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: На территории ресторана в Куропатах запускают салюты

20
  • 18.08.2018, 8:20
  • 2,533

Ранее владельцы уверяли, что «громкие мероприятия» проводиться не будут.

Активист Дмитрий Дашкевич поделился в «Фейсбуке» видео салюта, который запускали из ресторана в Куропатах. Ранее владельцы ресторана уверяли, что «громкие мероприятия» проводиться не будут.

В июле Генпрокуратура сообщила, что данный земельный участок «имеет обременения в использовании» — исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение объяснялось «необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности».


популярное за неделю

Мнение

Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко Валерий Карбалевич