Видеофакт: На территории ресторана в Куропатах запускают салюты 20 18.08.2018, 8:20

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Ранее владельцы уверяли, что «громкие мероприятия» проводиться не будут.

Активист Дмитрий Дашкевич поделился в «Фейсбуке» видео салюта, который запускали из ресторана в Куропатах. Ранее владельцы ресторана уверяли, что «громкие мероприятия» проводиться не будут.

В июле Генпрокуратура сообщила, что данный земельный участок «имеет обременения в использовании» — исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение объяснялось «необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности».