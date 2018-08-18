Раненный в Ивацевичах милиционер пришел в сознание 18.08.2018, 10:57

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Его состояние по-прежнему тяжелое.

Раненный в Ивацевичах милиционер пришел в сознание, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на главного врача Ивацевичской центральной районной больницы Василия Юзефовича.

"Состояние пострадавшего тяжелое, обусловленное перенесенными ранениями, операциями. Он пришел в сознание. Все жизненные показатели отслеживаются, они стабильны. В этой ситуации это самое главное", - сказал главврач.

Как сообщалось, 17 августа в деревне Бобровичи местный житель, 1961 года рождения, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. В результате противоправных действий мужчины один из сотрудников милиции, 1976 года рождения, был смертельно ранен, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован.

Подозреваемый задержан. Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.