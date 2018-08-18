Зачем Трампу создавать космические войска? 1 18.08.2018, 12:34

Последний полет шаттла "Дискавери" к МКС в 2011 году

В американской армии может появиться новый род войск.

По словам вице-президента США Майка Пенса, Китай и Россия разрабатывают боевые лазеры авиационного базирования и противоспутниковые ракеты. Это обстоятельство, как подчеркивает Пенс, нельзя не учитывать, пишет Би-би-си.

"Космическая среда за последнее поколение претерпела фундаментальные изменения. Если раньше космос был мирным и пустынным, то сейчас он переполнен и враждебен", - заявил Пенс.

Речь идет о создании войск, которые будут обеспечивать защиту американских интересов в космосе: у США сотни спутников, которые используются в том числе для обеспечения связи и разведки.

О планах создания космических войск ранее говорил президент страны Дональд Трамп. Он также обращал особое внимание на усилия, которые предпринимают соперники США в космосе.

"Я видел то, чего вы бы никогда не хотели увидеть", - сказал тогда Трамп.

На самом деле мировые державы используют космос в военных целях уже давно. Взять хотя бы обеспечение связи или использование спутников для разведки.

Почему же США забеспокоились именно сейчас?

Космическая гонка сверхдержав

Космос используется как в мирных, так и в военных целях. И иногда эти сферы могут пересекаться.

Например, спутниковая навигационная система GPS изначально была разработана для использования в военных целях. Но позже она начала широко применяться и в гражданских целях.

За запусками спутников в Китае наблюдают толпы местных жителей

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"Люди не всегда понимают, что космос уже давно стал военной средой. Космос милитаризован уже с 1960-х годов", - говорит Александра Стикинг, эксперт по космической безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Во время холодной войны США и СССР, конечно, не вели бои в космосе, но использовали спутники в целях разведки и шпионажа. У СССР было оружие, способное наносить удар по спутнику на орбите. У США в Тихом океане была противоспутниковая ракетная установка.

Китай, Россия и США проводили испытания оружия, которое способно с земли уничтожать спутники.

Майк Пенс в ходе выступления акцентировал внимание на возросшей военной активности России и Китая в космосе.

"В последние 10-15 лет мы наблюдаем возрождение интереса и развития противокосмического оружия, которое может быть использовано для уничтожения различных объектов в космосе. Большая часть технологий разрабатывается Россией и Китаем, но США также работает над аналогичными задачами", - говорит директор фонда Secure World Брайан Уиден.

США являются лидером по числу как коммерческих, так и государственных спутников, находящихся на орбите. За США следует Китай, который обгоняет Россию по числу находящихся на орбите спутников.

При этом число военных спутников Китая продолжает расти, а Россия недавно провела модернизацию своей системы спутников военного назначения.

Новые приоритеты США

Создание Вашингтоном космических войск может быть отчасти ответом на некоторые пункты в военной и космической программах КНР, говорит военный эксперт из университета Лестера Бледдин Боуэн.

"США активизировались в ответ на действия Китая", - говорит он, отмечая, что как раз сейчас программы КНР привели к определенным результатам, вызвавшим беспокойство Вашингтона.

В 2007 году Китай провел испытания противоспутниковой ракеты, которая уничтожила их собственный метеорологический спутник на высоте 500 миль (около 804 км).

Несмотря на недостаток исчерпывающей информации об этом испытании и технологиях, которые есть у Пекина, США и Россия считают, что они также должны развивать собственные программы по созданию противоспутникового оружия.

Как следует из заявления вице-президента США, администрация Трампа считает необходимым пересмотреть военные приоритеты США в связи с появлением новых угроз.