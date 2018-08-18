Лукашенко поменял руководство правительства: премьером назначен Румас 19 18.08.2018, 12:57

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Сергей Румас

(Обновлено) Диктатор сделал ряд кадровых перестановок.

Соответствующие кадровые решения озвучил Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель aппарата cовета министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко.

До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим". Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил Лукашенко.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России.

Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин.

"Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", - отметил диктатор.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

"Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра Лукашенко.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - сказал диктатор.

Напомним, после визита в Оршу Лукашенко грозился разогнать все правительство, которое «пофигистически относится к его поручениям».