Жарко, Семашко, Кобяков: кто лишился своих постов в правительстве 29 18.08.2018, 13:51

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Лукашенко поменял премьера, трех вице-премьеров и пять министров.

Сегодня Лукашенко устроил кадровые перестановки, отправив в отставку часть правительства во главе с премьером Андреем Кобяковым, а также трех из четырех заместителей премьера. Премьером назначен Сергей Румас, пишет nn.by.

Так в отставку отправлены заместители премьера Василий Матюшевский (его место займет Александр Турчин), Владимир Семашко (его место займет Игорь Ляшенко), Анатолий Калинин (Владимир Кухарев), Василий Жарко (Игорь Петришенко). Остался при должности только Михаил Русый.

Отправлены в отставку министр архитектуры Анатолий Черный (его место займет Дмитрий Микулёнок), министр промышленности Виталий Вовк (станет Павел Утюпин), министр связи Сергей Попков (станет Константин Шульган), министр экономики Владимир Зиновский (станет Дмитрий Крутой), руководитель Государственного военно-промышленного комплекса Олег Двигалёв (станет Роман Головченко).