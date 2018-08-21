Декрет №1 начинает действовать 10 21.08.2018, 9:14

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Работа за еду будет реальностью в Беларуси.

В Гомеле, Витебске и других городах Беларуси уже сформировали комиссии по «тунеядцам», которые будут решать судьбу значительной части белорусов. Кто вошел в эти комиссии, по какому принципу они будут работать и как это отразиться на нашей жизни? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к известному правозащитнику, правовому инспектору труда Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леониду Судаленко.

- Вы пытались попасть в комиссию по «тунеядцам» в Гомеле, но вам отказали. По вашему мнению – чего испугались власти?

- Когда я подавал заявку, я считал, что мне, как «адвокату тунеядцев», было бы неплохо присутствовать на заседании комиссии и видеть ее работу изнутри. Что там делается за кулисами этой комиссии, как решаются судьбы «тунеядцев» - ведь для ответов на эти вопросы нет никаких четких критериев. Людей будут разделять на «чистых» и «нечистых», как Бог на душу положит.

Особенно это касается вопроса с «тяжелой жизненной ситуацией». Кто-то не работает пять лет, а кто-то три дня – а чиновники будут решать, исходя из субъективных установок. Поэтому я хотел быть «глазами и ушами» граждан в этой комиссии – чтобы передавать людям информацию о том, как на самом деле они работают.

Видно, этого и боятся власти. Не хотят допустить прозрачности и гласности в деле назначения кого-то «тунеядцем». Я просмотрел список тех, кто попал в комиссию: там сплошь – отборные чиновники. «Общественные организации» представлены либо официальными профсоюзами, либо «Красным крестом», либо такими одиозными структурами, как БРСМ и «Белая Русь».

- Как вы оцениваете степень полномочий комиссии? Насколько их деятельность законна?

- Полномочия у комиссий достаточно широкие. Я бы сказал: достаточные для того, чтобы ломать людские судьбы.

Комиссии будут в чрезвычайном порядке решать, кто является «тунеядцем», а кто нет, кто будет платить «коммуналку» по повышенным тарифам и рисковать своим имуществом, а кто – по обычным. То есть, нескольким чиновникам даются чрезвычайные полномочия для решения вопросов, которые могут в корне изменить жизнь человека и целой семьи.

Второй момент: эти полномочия вытекают не из основного закона страны, а из декрета Лукашенко.

И, пожалуй, самое важное: комиссии, принцип их работы, логика принятия ими решений для простого человека будут закрытыми. Это будет «суд вслепую».

- Кто, по вашему мнению, больше всего рискует попасть под «дамоклов меч» этих комиссий?

- В комиссии вызовут тех людей, которые, с точки зрения власти, не имеют работы. Думаю, что главным «клиентом» комиссий станут люди, которые в силу возраста и объективных причин долго не могут трудоустроиться.

А для этого открывает дополнительные возможности еще одна инициатива власти – повышение пенсионного возраста.

Вот представьте: человек в 61 год потерял работу – что ему делать в нашей стране? У него практически не остается других путей, кроме как попасть «на ковер» в комиссию по «тунеядцам». В государственных СМИ кричат: «Вакансии, вакансии! Рабочих мест больше, чем без работных». А что это за вакансии? На 100-150 долларов?

А что могут предложить в комиссиях, которые власти гордо назвали «по содействию занятости граждан»? Работу за еду – не более того. Работа за еду будет реальностью в Беларуси. По крайней мере, для многих, кто обратится в «тунеядские комиссии».

- Есть ли вероятность, что комиссии будут использовать свои полномочия для сведения счетов с неугодными власти людьми и политическими оппонентами?

- Если такой человек не работает – его будут вызывать в комиссию и «бить» по нему повышенной стоимостью коммунальных услуг.

И это только то, что мы на сегодняшний день знаем. А если окажется, что против таких людей у власти припасен еще целый арсенал средств? Ведь до сих пор не решен вопрос, как «тунеядцы» будут оплачивать медицинские услуги. Что, такого человека оставят умирать с острым аппендицитом, пока он не оплатить полную стоимость операции? Это же огромные деньги.

В вопросе санкций против «тунеядцев» телегу запрягли впереди лошади. Власти сказали «А», но не говорят «Б».

Неизвестно, что у них еще «припрятано» против нас. Но не это важно. Главное для нас – не программировать себя на поражение, знать свои права, отстаивать их и идти в этой борьбе до конца.