В Гомеле начали строительство нового костела 2 21.08.2018, 13:24

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Приход, закрытый большевиками, возрождают через 80 лет.

Вспомогательный епископ Пинской епархии Казимир Великоселец 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, освятил крест и землю под строительство одноименного католического храма в Гомеле, сообщили Katolik.life в приходе. Костел с таким титулом существовал в городе до 1938 года. Затем власть большевиков закрыла приход, священники были репрессированы и убиты, а в 1940 году храм, находившийся на центральной площади, был взорван коммунистами.

Епископ Казимир Великоселец, когда приехал служить в Гомель, возродил приход и зарегистрировал его в 2013 году, затем начал заниматься делом выделения участка для строительства храма. Возводить костел решили не на историческом месте, а в Советском районе города - на пересечении Речицкого проспекта и улицы Объездной. На центральной площади построить храм сейчас почти невозможно, и в этом нет большого смысла.

Пока единственный костел в городе находится тоже в центре, а в других районах Гомеля нет католических храмов, и верующие вынуждены долго добираться до костела.

Участок под строительство нового храма был выделен на окраине города, в этом году там начались подготовительные работы. Уже вырыт котлован и проложены коммуникации, установлены крест и фигура Божьей Матери, скоро появится здесь и временная деревянная часовня.

Таким образом костел строится через 80 лет после закрытия прежнего прихода.

Датой освящения места строительства храма Успения Девы Марии было выбрано нынешнее торжество. Во время богослужения местные прихожане молились о Божьем благословении строительства, а епископ Казимир Великоселец освятил участок.

Как знак Божьего благословения верующие восприняли внезапный дождь.

Ровно в 15 часов, когда должно было начаться богослужение, ливень щедро полил землю. Господь сам освятил это место, уверен епископ.

- Исторический приход возобновляется, и там, где есть прихожане, там должна быть святая Месса, а она должна быть в храме. Вопрос о выделении места для строительства решался почти четыре года. И теперь просим Господа о том, чтобы он благословил это место, чтобы здесь был дом Божий, чтобы люди могли здесь молиться. Потому что цель нашей жизни - почитать Бога, а Господь будет нас благословлять. Родители любят своих детей, мы все дети Господа, и Он любит нас, а на любовь надо отвечать любовью. Мы не одним хлебом живем. Наша жизнь зависит от того, как мы молимся. Отойдем от Бога - перестанем любить друг друга, - предостерег иерарх.

Подобия разрушенного коммунистами храма новый костел иметь не будет. Он спроектирован в псевдоготическом стиле, вытянут кверху и имеет 30-метровые башни, так как рядом находятся многоэтажные дома, которые бы закрывали собой невысокий костел.

Интересно, что краеугольный камень нового храма в Гомеле в 2015 г. благословил Папа Римский Франциск.

Будет заложен в фундамент и еще один камень, который освятил Понтифик - это небольшой камешек, который епископ Казимир Великоселец привез из Назарета, родного города Иисуса Христа, во время национального паломничества в Святую Землю.

Напомним, пока в 500-тысячном Гомеле есть только один католический храм, который по воскресеньям и особенно в главные торжества часто не вмещает всех желающих участвовать в святой Мессе. К тому же верующим, которые живут в других районах города, трудно добираться до храма, расположенного на улице Советской.