Сочетая несочетаемое: семь неожиданных «пар» гастрономии 1 22.08.2018, 10:39

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Гастрономия никогда не отличалась консервативностью.

Эксперименты с рецептурой, техникой приготовления и формой подачи вписали в историю кулинарии немало культовых блюд. Первоначально подвергнутые сомнению, со временем спорные вкусовые сочетания утверждались в качестве классических для той или иной региональной кухни, пишет «Вокруг света».

Скандинавия: мясо и ягодное варенье

Привычку подавать мясные и рыбные блюда с ягодным джемом приписывают викингам. Суровый климат серьезно ограничивал их рацион, и приходилось довольствоваться тем, что росло под ногами. Пока юг спорил за бесценные специи, север довольствовался брусникой, морошкой и клюквой. Получилось неплохо: средневековые рецепты мяса с несладкими ягодами стали основой для армии скандинавских блюд во главе с кётбулар — фрикаделек с вареным картофелем и брусничным джемом.

Средиземноморье: прошутто и дыня

Кто и когда решил объединить прошутто и дыню в гастрономический дуэт, неизвестно. Известно лишь, что свиной окорок, натертый солью, в средиземноморских странах едят давно и с аппетитом, а итальянцы и вовсе вывели особую разновидность прошутто — пармскую ветчину. Производится она исключительно из трех сортов свинины, причем к поросятам предъявляются строгие требования: они должны быть выращены в Северной Италии, быть старше 9 месяцев и весить не менее 150 кг. С дыней чуть проще: для закуски выбирают самый спелый и сочный плод. Впрочем, понять жителей Средиземноморья просто: если хотя бы один из ингредиентов будет «фальшивым», дуэт не зазвучит.

Кремниевая долина: кофе со сливочным маслом

Идею добавлять в кофе сливочное масло предприниматель из Кремниевой долины Дэйв Эспри позаимствовал в Тибете. Отправляясь в горные районы, местные пастухи пьют тсампу — горячий чай с молоком яка. Предприниматель модернизировал рецепт по своему вкусу: чай заменил на кофе, а молоко — на сливочное масло. Напиток, которому приписывается невероятный бодрящий эффект и способность повышать концентрацию, быстро завоевал мировую столицу ИТ. Не в последнюю очередь благодаря приятному вкусу, напоминающему классический латте, но с щедрой порцией жирных сливок.

Таиланд: клубника с томатами

Идея сочетать овощи с фруктами, а тем более с ягодами может показаться спорной кому угодно, кроме жителей Юго-Восточной Азии. Местный климат не предполагает слишком плотной пищи — в цене легкие закуски. Водянистые томаты и клубника соответствуют представлениям тайцев о блюдах для жары, к тому же образуют интересное вкусовое сочетание, в котором сладость клубники сочетается со свежестью томатов. На выходе получается легкий тартар насыщенно-красного цвета.

Италия: грейпфрут и руккола

Руккола, известная со времен Римской империи, до недавнего времени практически не культивировалась и считалась едва ли не сорняком. А в 1990-х внезапно встала в пару с грейпфрутом. Выяснилось, что пряная трава бережно сглаживает излишнюю горечь, выводя на первый план цитрусовые ноты. В сочетании с любимыми в Италии морепродуктами салат из рукколы и грейпфрута менее чем за 20 лет утвердился в качестве одного из символов новой средиземноморской кухни.

США: лук и карамель

В основе этого вкусового сочетания — дихотомия «сладкий — кислый». Карамелизированный лук идет рука об руку с фастфудом — бургерами, овощами фри, хот-догами и пиццей. Впрочем, в США лук добавляют и к домашним блюдам — в основном к красному мясу, жаренному на гриле и барбекю. Несмотря на простоту приготовления, производство лука в карамели давно отдано на откуп пищевой промышленности — вероятно, для экономии 5–6 часов, необходимых для приглушения характерной луковой нотки. Впрочем, те, кто располагает свободным временем, не отказывают себе в удовольствии наблюдать за тем, как обычный лук превращается в оригинальную закуску или самостоятельный гарнир.

Малайзия: креветки и ананас

Паназиатская кухня — изобретение сравнительно молодое. В отличие от соседей «с историей», Малайзия начала «экспортировать» рецепты лишь после экономического кризиса конца 1990-х годов: в страну потекли инвестиции, из страны — слухи о простых, но невероятно вкусных местных блюдах. Практически одновременно во всех мировых столицах появились рестораны паназиатской кухни, меню которых обязательно включало салат с креветками и ананасом. Все просто: ананасы в Малайзии растут повсеместно и в изобилии, а креветки, как и другие морепродукты, доступны всем слоям населения. Таким образом, то, что в Малайзии считалось повседневным блюдом, в США, странах Европы и СНГ приобрело совершенно новый статус.