Бельгиец выиграл в лотерею 107 миллионов евро 22.08.2018, 15:03

О джекпоте мечтали многочисленные участники по всей Европе.

Житель Бельгии выиграл в лотерею EuroMillions € 107,8 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба бельгийского отделения EuroMillions.

«Выигран гигантский джекпот в 107 839 228 евро, о котором мечтали многочисленные участники по всей Европе, и именно в Бельгии была зарегистрирована выигрышная комбинация», — говорится в заявлении.

Для получения главного приза лотереи нужно угадать комбинацию в 7 из 62 чисел. Стоимость одного билета составляет € 2,5, вероятность выигрыша главного приза — 1 шанс на 139,8 миллиона.

EuroMillions имеет один из самых больших призовых фондов в мире за счет ее международного статуса. Средний размер главного приза составляет € 48 млн. EuroMillions начала розыгрыши с 2004 года, и в них принимают участие национальные лотерейные компании Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Испании, Португалии, Люксембурга, Бельгии и Швейцарии.