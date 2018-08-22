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В Венесуэле курс доллара за сутки вырос в 24 раза

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  • 22.08.2018, 16:28
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Кроме того, в стране вводят фиксированные цены на продовольствие.

Центробанк Венесуэлы официально объявил о том, что американская валюта стала дороже в 24 раза после деноминации. Согласно курсу, за евро в обменниках придется выложить 68,65 суверенных боливаров, за доллар – около 60. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что один суверенный боливар равен 100 тыс. дореформенных боливаров. Если до деноминации за доллар давали 248 тыс. боливаров, теперь же курс составляет шесть млн. 

Кроме того, в стране вводят фиксированные цены на продовольствие. Соглашения заключены с 33 отраслями агропромышленного комплекса.


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