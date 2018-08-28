Вакцина «Эупента», от которой умер младенец, в Беларуси не зарегистрирована 6 28.08.2018, 13:42

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Как вакцина попала в больницу - неизвестно.

Начальник управления лекарственных средств Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Татьяна Шамсутдинова сообщила , что вакцина «Эупента» не внесена в реестр лекарственных средств Беларуси.

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» подчинено Министерству здравоохранения.

После публикации второй части расследования интернет-издания «Ежедневник» «Коррупция Минздрав: дети деньгам не помеха», в котором утверждается, что вакцина «Эупента» в Беларуси не была зарегистрирована, само Министерство здравоохранения до сих пор молчит.

В понедельник руководство и пресс-служба министерства встречали еврокомиссара, во вторник - министра здравоохранения Астраханской области России.

Журналисту «Радыё Свабода» удалось задать вопрос о вакцине начальнику управления лекарственных средств РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Татьяне Шамсутдиновой. Она подтвердила, что вакцина «Эупента» в Беларуси не зарегистрирована.

«Это лекарство не зарегистрировано, его в Реестре лекарственных средств нет. На сайтах и Центра экспертиз и испытаний, и Министерства здравоохранения есть реестр лекарственных средств, который работает в режиме онлайн, можно проверить. Средство не зарегистрировано».

На вопрос, а как вакцина могла закупаться в больших объемах, если она не зарегистрирована, не прошла испытания, Татьяна Шамсутдинова ответила, что это вопрос не к ней:

«По поводу испытаний - это вообще не мой вопрос. Это не относится к моей компетенции. Все вопросы - к Министерству здравоохранения».