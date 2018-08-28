Как минчанина за месяц изменили 50 отжиманий в день и отказ от курения 12 28.08.2018, 18:46

5,128

Дмитрий Тиханович

Дмитрий Тиханович бросил себе вызов.

Минчанин Дмитрий Тиханович поделился c tut.by тем, как за месяц его изменили 50 отжиманий каждый день и отказ от курения.

— Мне 30 лет, работаю водителем. В свободное время занимаюсь тайским боксом под руководством замечательных тренеров Олега Толяренка и Вадима Бартоша. В начале конкурса я поставил себе цели: во-первых, на месяц отказаться от курения. Во-вторых, выполнять 50 отжиманий в день. Почему именно столько? Потому что, хотя спорт в моей жизни занимает далеко не последнее место и я считаю себя достаточно хорошо физически подготовленным, мучить организм слишком сильно не хотелось.

В первый день я решил отжаться с самого утра, сразу после подъема. Первый подход — 35 раз, минуты через три — еще 15. С непривычки мышцы рук ощущались, но это не такая «боль», от которой больно. После отжиманий мышцы рук чувствовались примерно в течение недели, а затем, наверное, привык.

Оказалось, что встроить 50 отжиманий в рабочий график несложно. Я упражнялся по утрам, завтракал, уезжал на работу. В процессе дня отжимался еще и на точках разгрузки.

Сложнее дело обстояло с курением. В первый день без сигарет крутило так, что мама не горюй! Думал, может, зря я все это затеял. Но постепенно переборол тягу к табаку. Меня поддерживала моя невеста Олечка: подбадривала, чтобы не сорвался, верила, что смогу сдержать свое обещание — и я это сделал.

Я не курю уже месяц. В день теперь могу сделать примерно сто отжиманий. С уверенностью скажу, что это время пошло мне на пользу: мое физическое и моральное состояние улучшилось. Так что решил не оставлять занятий спортом — и не курить.