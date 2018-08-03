В Витебске ночью горел «Евроопт»3
- 3.08.2018, 10:40
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По предварительным данным, загорелся один из холодильников.
В Витебске ночью 3 августа в магазине «Евроопт» на проспекте Строителей произошел пожар, сообщает МЧС.
В это время охранник магазина начинал обход территории, а на складе находились грузчик и приемщик товара. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в торговом зале было много дыма.
По предварительным данным, загорелся один из холодильников.
В торговом зале повреждены оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.