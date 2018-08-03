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В Витебске ночью горел «Евроопт»

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  • 3.08.2018, 10:40
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Фото: МЧС

По предварительным данным, загорелся один из холодильников.

В Витебске ночью 3 августа в магазине «Евроопт» на проспекте Строителей произошел пожар, сообщает МЧС.

В это время охранник магазина начинал обход территории, а на складе находились грузчик и приемщик товара. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в торговом зале было много дыма.

По предварительным данным, загорелся один из холодильников.

В торговом зале повреждены оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

Фото: МЧС

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