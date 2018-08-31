Убит главарь «ДНР» Захарченко 31.08.2018, 18:47

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Главарь донецких террористов был ликвидирован в результате подрыва возле кафе в центре Донецка.

Главарь донецких террористов Александр Захарченко ликвидирован в результате подрыва возле кафе в центре оккупированного Донецка. Он скончался в больнице о полученных ран.

Как передает «Цензор.НЕТ», об этом сообщили источники российского пропагандистксого ресурса «Лайф.ру» с места событий.

Главарь «ДНР» получил тяжелое ранение при взрыве в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке. Раны оказались смертельными.

«Власти» «ДНР» официально подтвердили смерть главаря «республики» Захарченко после взрыва в центре Донецка, заявил «депутат» «Народного совета ДНР» Владислав Бердичевский, передает «Интерфакс».

«Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке», - сказал он журналистам.

В 2014 году бывший сотрудник Торгового дома «Континент» Захарченко стал «военным комендантом» Донецка после перехода города под контроль пророссийских террористов.

В августе того же года боевики назначили его «председателем совета министров ДНР». После «выборов» 2 ноября 2014 года Захарченко объявили «главой ДНР».