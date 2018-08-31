Убит главарь «ДНР» Захарченко
- 31.08.2018, 18:47
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Главарь донецких террористов был ликвидирован в результате подрыва возле кафе в центре Донецка.
Главарь донецких террористов Александр Захарченко ликвидирован в результате подрыва возле кафе в центре оккупированного Донецка. Он скончался в больнице о полученных ран.
Как передает «Цензор.НЕТ», об этом сообщили источники российского пропагандистксого ресурса «Лайф.ру» с места событий.
Главарь «ДНР» получил тяжелое ранение при взрыве в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке. Раны оказались смертельными.
«Власти» «ДНР» официально подтвердили смерть главаря «республики» Захарченко после взрыва в центре Донецка, заявил «депутат» «Народного совета ДНР» Владислав Бердичевский, передает «Интерфакс».
«Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке», - сказал он журналистам.
В 2014 году бывший сотрудник Торгового дома «Континент» Захарченко стал «военным комендантом» Донецка после перехода города под контроль пророссийских террористов.
В августе того же года боевики назначили его «председателем совета министров ДНР». После «выборов» 2 ноября 2014 года Захарченко объявили «главой ДНР».