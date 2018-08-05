Необычная жара в Европе: почему на Балтике лучше не купаться 5.08.2018, 13:59

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Высокие температуру изменили туристическую карту Старого Света.

Европейские страны в эти выходные продолжают переживать аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Как сообщает BBC, в некоторых районах Португалии температура достигла 46 градусов по Цельсию - это близко к национальному рекорду в 47,7 градуса.

В регионе Алгарви бушуют лесные пожары, в связи с ними власти выпустили предупреждение. С огнем борются около 700 пожарных и авиация. Пожар в регионе возник в пятницу и охватил более 1000 га леса. Жителей одного села эвакуировали.

В Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным.

В южном городе Кордоба температура достигла 44 градусов по Цельсию. На юге Испании, у Нервы, а также у Мадрида вспыхнули лесные пожары. Кроме того, о пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.

Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре ядерных реактора, чтобы избежать чрезмерного нагрева воды в реках, из которых берется вода для их охлаждения, а потом туда возвращается.

В Нидерландах из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.

Очень высокие температуры вызваны притоком горячего воздуха из Африки, который также принес пыль из пустыни Сахара.

В Балтийском море из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, ядовитых для человека.

В связи с этим жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют не заходить в воду, сообщает Delfi.

Ученые из финского экологического института SKYE утверждают, что столь сильно водоросли распространялись лишь несколько раз в течение этого десятилетия.

С другой стороны, это даст ученым возможность изучить биологические свойства водорослей, ведь раньше материалов для исследования не хватало.

Как сообщалось, в конце июля власти Польши запретили купаться на более 50 пляжах Балтийского побережья из-за того, что в связи с небывало теплой температурой воды в море возросло количество токсичных бактерий.