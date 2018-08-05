В Гомеле при костеле стартуют кинопоказы под открытым небом 5.08.2018, 21:23

Фото: gp.by

Посмотреть и обсудить умное кино для души предлагают всем желающим.

В гомельском римско-католическом приходе возобновляют проведение кинопоказов под открытым небом. Первый сеанс во дворе костела пройдет в пятницу, 10 августа, в 21.00, сообщил katolik.life настоятель прихода кс. Юрий Воронко. Aдрес храма: ул. Советская, 118, остановки «Гостиница «Турист» и «Университет».

Предыдущие показы собирали около 50 человек, в основном, это молодежь. Для сеансов традиционно отбирают популярные, но серьезные фильмы, которую несут пользу для души. Обычного развлекательного кино не будет в костеле и по той причине, что пятница для католиков и всех христиан — скорбный день, когда верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа, соблюдают пост, воздерживаются от развлечений.

Периодичность встреч пока определятся. Ожидается, что в дождливые вечера просмотры будут проходить в зале на первом этаже храма.

А в ближайшую пятницу погода ожидается жаркой и сухой, поэтому вечером будет приятно собраться на свежем воздухе. Рекомендуем захватить с собой репелленты от комаров — по вечерам их сейчас особенно много.