Лондон о заявлении Путина по Скрипалю: Манипуляции и ложь 3 12.09.2018, 16:47

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Британия настаивает, что подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей - сотрудники российской разведки.

Попытки Великобритании получить объяснение от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда сталкивались с "манипуляциями и ложью", и это не изменилось, заявила в среду пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Так власти Британии отреагировали на заявление президента РФ Путина о том, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвинил в покушении на Скрипалей, назвав сотрудниками российской разведки, на самом деле якобы обычные гражданские лица.

"Эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эту позицию поддерживают наши союзники", - сказал пресс-секретарь журналистам.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали манипуляциями и ложью. Я не могу предположить, что это изменилось", - добавил он.

В Британии заявили, что Петрова и Боширова арестуют и привлекут к уголовной ответственности Британия или ее союзники, как только они выедут за пределы России.