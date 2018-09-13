В Сочи белорусский телевизор «Горизонт» стоит дешевле, чем в самой Беларуси 13.09.2018, 20:56

Женщина переехала жить в РФ и была удивлена, увидев, что там белорусский телевизор стоит дешевле, чем на родине.

— Вчера зашла в один из сочинских магазинов «М-Видео» и увидела у них в продаже телевизор «Горизонт» (модель 24LE5181D), — пишет Анна Романова-Колосовская у себя в Facebook. — Сфоткала ценник, чтобы потом сравнить стоимость этой модели здесь и в родной Беларуси.

— Представьте мое удивление, когда я обнаружила, что в российском городе-курорте, где по идее все должно быть дороже, чем везде, эта модель телевизора оказалась ДЕШЕВЛЕ на 45 рублей (45,36 чтобы быть точнее)!

В Сочи в магазине «М-Видео» телевизор стоит 9990 российских рублей (313,64 белорусских). А на сайте белорусского «Евроопт-Техно» эта же модель продается за 359 белорусских рублей, передает intex-press.by.