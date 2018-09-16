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Артем Милевский дебютировал за «Кишварду»

  • 16.09.2018, 12:19
Артем Милевский дебютировал за "Кишварду"

«Кишварда» в рамках чемпионата Венгрии уверенно победила «Халадаш» — 4:1.

Нападающий Артем Милевский в субботу дебютировал за свой новый клуб, сообщает pressball.by.

"Кишварда" в рамках чемпионата Венгрии уверенно победила "Халадаш" — 4:1. Украинский нападающий вышел на замену на 65-й минуте при счете 3:0.

После восьми туров "Кишварда" с восемью очками занимает девятое место в чемпионате Венгрии. "Халадаш" с пятью баллами расположился на двенадцатой позиции и замыкает таблицу.


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