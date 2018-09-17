закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Стало известно, какой будет погода на неделе

  • 17.09.2018, 14:08
  • 1,236

В основном будет без осадков.

На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон. В основном без осадков, в начале недели по ночам будет прохладно, но в середине недели на территорию нашей страны начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы и до конца рабочей недели установится теплая погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

18 сентября, во вторник, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, местами она понизится до +4…6°С; максимальная температура днем +18…23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В среду, 19 сентября — без осадков. В ночные и утренние часы местами по Беларуси слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…12°С, максимальная температура днем +21…27°С.

20 сентября, в четверг, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…14°С, максимальная температура днем +21…28°С.

В пятницу, 21 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°С, в отдельных районах по югу +5…7°С, максимальная температура днем +22…28°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода ухудшится, ожидаются дожди и похолодает.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари