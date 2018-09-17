Стало известно, какой будет погода на неделе 17.09.2018, 14:08

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В основном будет без осадков.

На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон. В основном без осадков, в начале недели по ночам будет прохладно, но в середине недели на территорию нашей страны начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы и до конца рабочей недели установится теплая погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

18 сентября, во вторник, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, местами она понизится до +4…6°С; максимальная температура днем +18…23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В среду, 19 сентября — без осадков. В ночные и утренние часы местами по Беларуси слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…12°С, максимальная температура днем +21…27°С.

20 сентября, в четверг, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7…14°С, максимальная температура днем +21…28°С.

В пятницу, 21 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°С, в отдельных районах по югу +5…7°С, максимальная температура днем +22…28°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода ухудшится, ожидаются дожди и похолодает.