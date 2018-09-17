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Фотофакт: Под Поставами вырос гигантский огурец

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  • 17.09.2018, 15:02
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Фото: postawy.by

На дачах у белорусов вполне приживаются экзотические растения.

Так, на участке Алиции Трофимович в деревне Липники Поставского района вырос «змеиный огурец» (или трихозант змеевидный) длиной 1 метр, пишет tut.by.

Алиция Трофимович давно выращивает различные экзотические овощи и фрукты. Семенами «змеиного огурца» с ней поделилась знакомая. Весной женщина его посадила, а летом заметила, что на земле растению некомфортно и оно подобралось ближе к яблоне, и здесь ему уже было где разгуляться.

Заморское «чудо» на поставской земле выросло длиной 1 метр.

Фото: postawy.by

Трихозант змеевидный — травянистая лиана, культивируемая в Южной, Юго-Восточной Азии, Австралии ради длинного съедобного плода, который может достигать 1,5 метра в длину и 4−10 см в диаметре. Плод часто причудливо изгибается, из-за чего растение и получило название «змеиный огурец». Трихозант змеевидный обычно выращивают на опорах, а чтобы плод не искривлялся, к его концу подвешивают камень или другой груз.

Это один из самых популярных овощей, используемых в азиатской кухне. Стебли, усики и листья растения также употребляют в пищу.


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