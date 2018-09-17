Гол гандболиста БГК признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов 17.09.2018, 21:33

Сандро Обранович

Фото: bgk-meshkova.com

Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского.

Сайт ehftv.com назвал пятерку лучших мячей в 1-м туре гандбольной Лиги чемпионов.

Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского, который гандболист БГК имени Мешкова забросил на 28-й минуте матча «Кристианстад» — БГК. Ассистировали брестскому левому полусреднему Сандро Обранович и Дарко Джукич.

Кроме того, гандболист БГК Сандро Обранович назван лучшим разыгрывающим в 1-м туре Лиги чемпионов.

Он забросил 8 мячей в победном для БГК матче против шведского «Кристианстада», отмечает пресс-служба БГК.