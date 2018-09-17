Гол гандболиста БГК признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов
- 17.09.2018, 21:33
Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского.
Сайт ehftv.com назвал пятерку лучших мячей в 1-м туре гандбольной Лиги чемпионов.
Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского, который гандболист БГК имени Мешкова забросил на 28-й минуте матча «Кристианстад» — БГК. Ассистировали брестскому левому полусреднему Сандро Обранович и Дарко Джукич.
Кроме того, гандболист БГК Сандро Обранович назван лучшим разыгрывающим в 1-м туре Лиги чемпионов.
Он забросил 8 мячей в победном для БГК матче против шведского «Кристианстада», отмечает пресс-служба БГК.