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Гол гандболиста БГК признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

  • 17.09.2018, 21:33
Сандро Обранович
Фото: bgk-meshkova.com

Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского.

Сайт ehftv.com назвал пятерку лучших мячей в 1-м туре гандбольной Лиги чемпионов.

Топ-5 возглавил гол Александра Шкуринского, который гандболист БГК имени Мешкова забросил на 28-й минуте матча «Кристианстад» — БГК. Ассистировали брестскому левому полусреднему Сандро Обранович и Дарко Джукич.

Кроме того, гандболист БГК Сандро Обранович назван лучшим разыгрывающим в 1-м туре Лиги чемпионов.

Он забросил 8 мячей в победном для БГК матче против шведского «Кристианстада», отмечает пресс-служба БГК.


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