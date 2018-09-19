Как шотландцы в армии ВКЛ против московитов воевали 2 19.09.2018, 13:57

Выходцы из страны вересковых пустошей приезжали в Великое княжество с самого начала 16-го столетия.

Клетчатая юбка, гордый характер и громадный наследный палаш. Такими рисуются в нашем воображении шотландцы — независимые и воинственные горцы, отчаянно дравшиеся с англичанами не на жизнь, а насмерть, пишет litvin.pl.

В литвинских землях хорошо знали, кто такие шотландцы. Выходцы из страны вересковых пустошей приезжали в Великое княжество с самого начала 16-го столетия. Историки свидетельствуют, что первые шотландцы появились до 1503 года, когда депутаты Петриковского сейма всерьез обсуждали вопрос о строительстве колоний хайлэндеров на Днепре, в разоренных после боев с московитами областях.

Шотландцы на старинной немецкой гравюре

Для жителей шотландских селений то время не было беспечальным. Шли постоянные войны с британцами. Шотландия в начале 16 столетия заключила союз с королевской Францией и как могла вредила англичанам.

Долгие и частые войны разоряли земледельцев и лишали их урожая на и без того скудной земли. Дело доходило до того, что целые кланы отправлялись с пиками и мечами добывать насущный хлеб на большие дороги. Кто-то разбойничал на морях, овладев пиратской наукой пускать ко дну неосторожных купцов, кто-то на горных перевалах и в ущельях.

А были и вообще чудовища. Свирепостью и кровожадностью прославился на севере Туманного Альбиона Александр Бин . В начале 16 века он спутался с некоей дамой по прозвищу Черная Агнесс. Парочка обитала в пещерах на побережье в районе Голлоуэя (современный южный Эршир), которые глубоко уходили под землю на сотни метров. Вместе со своими подросшими сыновьями Бин и Агнесс нападали на одиноких путников, грабили их, тащили в подземелья. В пещерах несчастных свежевали, будто овец или коров. Банда шотландских людоедов даже делала запасы, засаливая трупы жертв впрок.

От разбоя и войн шотландцы искали спасения за морями. Британский сочинитель пьес Джон Уэбстэр в своем творении «Белый дьявол» отмечал в 17 веке, что в Великом княжестве Литовском проживает не менее 40 тысяч "шкотов" ( так называли горцев литвины). Им покровительствовали магнаты. Поддержку находили шкоты у князей Януша и Богуслава Радзивиллов. Про шотландцев заботились и другие аристократы.

Наемники в армии Великого княжества Литовского

Одни торговали с литвинами бусами, нитками, белилами, костью морских животных, ножами, мелочами для строительного и кожевенного промыслов. Дело у некоторых шотландских предпринимателей, ввозивших в ВКЛ свои нехитрые товары из Германии, спорилось. Депутатам сеймов и сеймиков на местах приходилось даже вводить некоторые налоги на шотландцев, чтобы уменьшить конкуренцию с их стороны литвинским купцам. Но это не остановило горцев. Они продолжали разъезжать и бродить по деревням и местечкам, предлагая крестьянам нужные в хозяйстве вещицы.

Интересно, что первая мелкая монета, которая получила самое широкое распространение в землях ВКЛ, стал двойной шотландский пенни. Причем про шотландцев никогда не распространялась слава фальшивомонетчиков. Они дорожили своей репутацией честных купцов и менял.

Оружие шотландцев

Новая волна переселенцев из Шотландии хлынула в ВКЛ после того, как англичане, заключив унию с Шотландией, стали навязывать англиканскую церковь горцам. Охотно принимали шотландцев князья Радзивиллы. Так в городе Слуцке появилась пресвитерианская община шотландцев.

Прославились хайлэндеры и в науке. Среди профессуры Виленского университета в 1570–1575 годах заметное место занимал иезуит-шотландец Джон Хэй, преподававший философию.

Впрочем и опытные солдаты пригодились стране, которая много и беспощадно воевала на востоке и на юге. Этих наемников великие князья Литвы ценили за дисциплинированность и находчивость.

Вспомнили литвины про шотландцев и в 1654-1667 годах, когда пришлось отражать нашествие московитов на Вильну. Правда, в тяжелые времена за изрядные суммы горцы могли с легкостью перебежать к противнику. Нередко московиты переманивали шотландских солдат и офицеров (к царю Алексею перешел Патрик Гордон, будущий сподвижник царя Петра Первого). Для пополнения кошельков шотландцы-наемники могли пограбить деревни своих хозяев, что нередко случалось во владениях Радзивиллов и Сапег.

Шотландский костюм в реконструкциях

Войны Речи Посполитой со Швецией в 17 веке также увеличили шотландскую диаспору. Литвинский референдарий Александр Госевский в боях на Смоленщине взял в плен несколько сотен шкотов из войск разбитого шведского генерала Горна. В 1634 году многие из бывших шведских солдат шотландского происхождения охотно служили в армии ВКЛ и осаждали Смоленск, образовав хорошо экипированное и вооруженное драгунское подразделение.

Шотландские общины в Речи Посполитой были влиятельными и богатыми организациями, которые пользовались широкой известностью. Достаточно вспомнить Конвенцию шотландского братства в польском Люблине.