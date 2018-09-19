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У администрации Путина третью неделю проходят бессрочные акции протеста

  • 19.09.2018, 16:22
Полиция просит документы у двух активистов, спевших песню у приемной АП.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Активисты добиваются освобождения Олега Сенцова.

У приемной администрации президента России продолжается третья неделя бессрочных одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Она названа активистами «тематической»: со среды по пятницу здесь будут стоять ученые, писатели и муниципальные депутаты, пишет «Новая газета».

Сегодня двое активистов спели песню «Свобода» на стихи Николая Огарева под гитару. «Когда они уже закончили, вдруг пришла полиция, спросила, откуда у вас разрешение. Мы объяснили, что разрешения не нужно, если мы не собираем денег. Они проверили документы и забирать не стали, — рассказывает Наталия Демина, научный журналист. — Люди прибегают сюда даже на 15 минут, с семинаров. Ученое сообщество неравнодушно».

С одиночным пикетом встала и магистр Высшей школы экономики Ника Кочековская: «Я впервые вышла на 14-й день голодовки Сенцова. Это было на Пушкинской площади. Я стала автором самого короткого пикета — 40 секунд. Это был первый день введения ограничений в связи с Чемпионатом мира. Мне назначили штраф в размере 15 тысяч рублей за одиночный пикет. Сейчас я стою здесь уже в третий раз. Важно, чтобы ты стоял не один. Бояться не надо».

Ника Кочековская, магистр ВШЭ. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Я ученый. Все ученые знают, что такое недомыслие. И мы с ним боремся, — рассказал Сергей Зенкин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. — Недомыслие бывает коллективное. Вот с ним я и пришел сюда бороться. Это мой первый одиночный пикет в жизни.

Олег Сенцов требует освобождения военнопленных. Любой ценой. И это разумно».

Сергей Зенкин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Инициативная группа с 6 сентября начала серию одиночных пикетов у АП. С 10 до 19 часов они стоят у приемной, сменяя друг друга каждые полчаса. По выходным, когда АП закрыта, они стоят в других частях города. Ранее одиночные пикеты состоялись у памятника Булату Окуджаве на Арбате и на Манежной площади. Там задержали двух человек в связи с тем, что они стояли слишком близко к Красной площади.

О своих одиночных пикетах у АП на этой неделе уже заявили муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, критик Анна Наринская и журналист Зоя Светова. «25 сентября, во вторник, обещала устроить дежурство партия «Яблоко», — рассказывает Наталия Демина. — Мы обратились к ним с предложением прийти к нам на пикет, и они согласились».

В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России. Сенцов голодает уже 129 дней. За его освобождение выступили многие правозащитники и деятели культуры. Украина и экс-президента Польши Лех Валенса выдвинули режиссера на Нобелевскую премию мира.


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