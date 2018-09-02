Видеофакт: На прощании с Кобзоном произошло ЧП 2.09.2018, 16:45

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Сотрудник Росгвардии упал в обморок и начал биться в конвульсиях.

Во время церемонии прощания с певцом Иосифом Кобзоном сотрудник Росгвардии упал в обморок и начал биться в конвульсиях; его спасли сослуживцы, передает vz.ru.

Видео с потерявшим сознание сотрудником Росгвардии публикует Telegram-канал Super. Он упал возле здания Московской филармонии. К нему сразу подбежали сослуживцы, полицейские и прохожие. По данным канала, молодого человека удалось спасти.

Певец Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. В воскресенье состоялась церемония прощания с ним, которую посетили несколько тысяч человек.