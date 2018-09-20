Мингорисполком по требованию сербского друга Лукашенко хочет снести законно построенные здания 2 20.09.2018, 16:24

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Фото: «Радыё Свабода»

Компания «РевиТар Инвест» обжаловала действия Мингорисполкома.

Мингорисполком требует от частного унитарного предприятия "РевиТар Инвест" снести объекты недвижимости у выходов из станций метро "Восток", "Пушкинская" и "Каменная Горка".

Как передает радио "Свабода", в немилость компания попала в 2015 году после того, как отказалась снести свои кафе у выхода со станции «Восток» по требованию сербской компании «Зомекс Инвестмент», входящей в состав крупного инвестора Dana Holdings.

Dana Holdings подконтрольная сербским бизнесменам, братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам, которые лично знакомы с Лукашенко. Драгомир Карич является депутатом сербского парламента, где возглавляет группу по сотрудничеству с Беларусью.

Во время «парламентских выборов» 2016 года в Беларуси он в качестве наблюдателя хвалил высокую явку на государственных телеканалах. Западная пресса называла Каричей личными банкирами семьи сербского лидера Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал судил за военные преступления в Косово.

Dana Holdings выступает заказчиком крупнейших строительных проектов в Минске, утвержденных лично Лукашенко.

Теперь объекты «РевиТар Инвест» на станции «Восток» наполовину не используются из-за препятствий, создаваемых властями. Что же не понравилось «Зомекс Инвестмент»? В компании получить объяснения не удалось.

В отделе маркетинга Dana Holdings сказали, что по телефону они ничего комментировать не будут. На прежний письменный запрос относительно строительства в районе детской железной дороги компания так и не ответила.

Владелец «РевиТар Инвест» Сергей Тарасюк сказал корреспонденту Свободы, что сербский застройщик просто не хочет, чтобы кто-то был рядом.

«Кто-то большой строит, а кто стоит рядом, тот закрывает фасады, создает конкуренцию. Они сказали, что не хотят, чтобы кто-то был еще. Мы всячески хотели с ними договориться. Если не нравится, сделаем красивые фасады, все будет блестеть. Так же и сделали. Но сыграли амбиции: мы, мол, большие, крутые, все равно вас снесем».

Сергей Тарасюк предлагал договориться, как это принято между коммерческими субъектами.

«Мы говорим: выкупите у нас этот объект или договоритесь с городом, чтобы нам дали компенсационные участки. Либо дайте площади взамен на своих торговых центрах. Нет, сказали, не получится. Мы вас снесем и ничего платить не будем», - сказал владелец «РевиТар Инвест».

По словам Сергея Тарасюка, сербский инвестор имеет проблемы не только с его компанией, и «это известная тема».

«Это наши реалии. Не одни мы о них копья обломали. Все всё понимают, но говорят, что не надо было с ними связываться и следовало отнестись более серьезно к их угрозам. До сих пор с таким еще не сталкивались. Мы построили десятки объектов, и все разрешения Мингорисполкомом были выданы.

Почему нам нужно было бояться непонятных методов давления? У нас же все зарегистрировано, построено законно, все решения выполнены. Все в порядке. Почему мы должны сносить свои объекты по их требованию, без компенсации?».

После того, как компания «РевиТар Инвест» отказалась выполнить требование сербского инвестора, пришло письмо из Мингорисполкома, в котором говорится, что все ее объекты построены якобы самовольно.

«Они предложили нам самим их оценить и заплатить в бюджет города рыночную стоимость. То есть купите сами свои объекты по рыночной стоимости. Нам сказали, что где-то наверху принято решение. Прошли десятки совещаний, мы наняли юристов. Но в итоге власти просто отменили свои же решения о выделении нам участков, о праве на проектирование и строительство. Но мы уже построили здания и эксплуатируем их», - говорит Сергей Тарасюк.

Суд признал, что Мингорисполком отменил свои же решения законно. Но здания в настоящее время находятся в собственности «РевиТар Инвест» и работают, как и раньше.

«Они нас пугали, что дальше лишат нас земельных участков и собственности. Но такого еще, видимо, не было в истории независимой Беларуси, чтобы лишить кого-то собственности! Это была бы грубая, скрытая, беспричинная конфискация. Пока собственности не лишили, однако приняли фантастические решения о сносе всех "самовольно построенных" объектов", - сказал Сергей Тарасюк.

То, что объекты построены самовольно, может определить только суд, а таких решений никто не принимал.

«Поэтому это чушь, и требования Мингорисполкома мы не выполняем. Ситуация сейчас в подвешенном состоянии. Но они нам не продлили аренду части участков, на которых находятся два из шести наших зданий. Получается, что это самовольное занятие, мы платим 20-кратную ставку земельного налога. Это, конечно, больно, так как приходится платить огромные деньги. Фактически Мингорисполком отменяет свои решения, выданные 15 лет назад на уже возведенные здания».

«РевиТар Инвест» обжаловала действия Мингорисполкома в Генпрокуратуре и ждет ответа.