Щупальца путинской клептократии на Западе должны быть отрублены Кирилл Лягушев

24.09.2018, 16:15

Кирилл Лягушев

Лидерство Канады в глобальном построении санкций уже получило мировое признание.

Наступил новый политический год, и уже сегодня можно сказать, что для работы российской оппозиции на территории Канады он будет очень насыщенным. Представленная русскоязычными, поддерживающими борьбу продемократических сил в России, канадцами, Парламентская Петиция Е-1636 прошла первое слушание в Палате Общин. Она была представлена Членом парламента и консервативным теневым министром национальной обороны Джеймсом Безаном, видео выступления которого опубликовано тут, и была передана на рассмотрение Правительства, которое в течение 45 дней должно представить своё заключение.

После этого Петиция станет основой для написания законов и контроля действий Правительства. По сути, это озвученная канадскому правительству политическая программа. Она состоит из двух частей. Во-первых, это расширение закона Магнитского, как на всех коррумпированных российские чиновников и бизнесменов, так и на членов их семей, включая изменение визовой политики Канады.

Во-вторых, это расследование работы пророссийских политических и гражданских организаций в Канаде и их влияния на настроения русской диаспоры. По нашему мнению, подтвержденному результатами проведенных активистами расследований, многие из них подталкивают её продолжать поддерживать агрессию против Украины, незаконную оккупацию Крыма и репрессии против крымских татар, одновременно призывая поддерживать российские войска в Сирии и проводимую ими поддержку террора, который ведет сирийский диктатор Башар Асад ведет против своего народа.

Я уже не говорю о возведении в рамки подвига преступной агрессии против Грузии. Правительство Канады должно дать оценку тому, насколько такие организации подвержены влиянию прокремлёвских агентов и тому, насколько это угрожает интересам национальной безопасности Канады. Приятно осознавать, что рассмотрение Петиции совпало с началом предвыборной компании, и изложенные в ней взгляды полностью поддерживаются Консервативной партией Канады и её лидером Эндрю Широм.

Важность процесса рассмотрения Петиции заключается ещё и в том, что он даёт возможность представить в Палату Общин материалы расследований, подтверждающих правоту наших утверждений. Они касаются прежде всего ряда канадских компаний, которые, как представляется, нарушают Закон об особых экономических мерах (SOR / 2014-58), обходя санкции и осуществляя деловые сделки с российскими компаниями , которые действуют в оккупированном Крыму.

Именно с этой темой связан запущенный нами, ещё до окончания сбора подписей, пилотный проект, который имел большой успех. На нём я хочу остановится подробнее. За основу была взята статья Михаила Маглова относительно компании Colliers International, оригинал которой можно посмотреть здесь: http://www.4freerussia.org/canadian-business-in-crimea-turning-a-blind-eye-to-sanctions-and-human-rights/. Суть происходящего заключается в следующем.

Collier International, LLC – основанная в Канаде международная компания, представляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости, насчитывающая около 12 000 сотрудников в более чем 500 офисах в 69 странах. Фирма имеет штаб-квартиру в Торонто, Онтарио. В России существует две одноименные компании ООО “Коллиерз Интернешнл” – в Москве (ИНН 7728150075) и Санкт-Петербурге (ИНН 7825453815). Обе компании принадлежат кипрской Checot Holdings Ltd и являются частью канадской Colliers International. Управляющим партнером российского подразделения компании является Президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Николай Казанский.

Он также входит в Совет директоров Colliers в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и принимает непосредственное участие в проработке планов развития компании в этом регионе. Его позиция в компании говорит о том, что он не мог не получить уведомления о запрете работать в оккупированном Крыму. Тем не менее. 18 ноября 2015 года компания ООО “Коллиерз Интернешнл” заключила государственный контракт с Внешэкономбанком на 2,3 миллиона рублей .

Предмет контракта – Оказание услуг по проведению маркетингового исследования по проекту реконструкции исторических зданий Санкт-Петербурга под гостиничный комплекс в управлении «Mandarin Oriental Hotel Group», а 11 ноября 2016 компания ООО “Коллиерз Интернешнл” заключила государственный контракт с крымской компанией ООО “Международный аэропорт “Симферополь” на 1,18 миллиона рублей. 15 августа 2017 года компания ООО “Коллиерз Интернешнл” заключила государственный контракт с Внешэкономбанком на 2,95 миллиона рублей. Предмет контракта – услуги консультативные в области управления предприятием. Эта деятельность является прямым нарушением Закона об особых экономических мерах. Подробный доклад на эту тему Canadian Center for development of democracy in Russia представил Джеймсу Безану и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской канадской конной полиции (RCMP).

Офис Джеймса Безана подтвердил прием документов и им был сделан депутатский запрос на имя Министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, которая и взяла на себя контроль над данным расследованием. Это не единственное расследование, которое проводят, самостоятельно или при помощи журналистов, наши активисты, относительно как канадских компаний, надеющихся на то, что их преступное сотрудничество с оккупантами Крыма будет незамеченным, так и тех,кто отмывает в Канаде незаконно нажитые средства.

Напомню, что Закон Магнитского – это не только карательная мера по привлечению коррумпированных иностранных должностных лиц к ответственности за их действия, это еще и мера, сдерживающая других от нарушения международных законов в будущем. Доказательства того, что российские олигархи, связанные с клептократии Путина использовали Канаду в качестве безопасного убежища для своих активов неоспоримо.

Виталий Малкин, ныне опальный бывший российский сенатор, спрятал миллионы долларов в недвижимости Торонто. Олег Дерипаска является мажоритарным владельцем Magna International. Роман Абрамович продолжает контролировать крупную канадскую сталелитейную компанию Evraz. Bombardier и их совместное предприятие с РЖД работают явно с военным антиукраинским уклоном. Железная дорога, получившая название «Обход Украины», вступила в строй в конце прошлого года. Среди партнеров российского правительства по проекту был канадский Bombardier Inc., который выиграл контракт на сумму 8 миллионов долларов для установки своих сигнальных систем управления рельсами вдоль маршрута.

Канадская реализация Закона Магнитского идет медленно. не смотря на то, что правительство Трюдо выделило 22,2 млн. Долл. США на администрирование, контроль и применение санкций в бюджете 2018 года, нет никаких указаний на то, что эти новые ресурсы были реализованы или применены. Поэтому вопрос создания системы постоянного мониторинга санкций в Канаде становится актуальным и возлагает большую ответственность на наших активистов. Лидерство Канады в глобальном построении санкций уже получило мировое признание. Теперь реальное внимание должно быть обращено на внедрение, контроль и осуществление Закона Магнитского. Щупальца путинской клептократии на западе должны быть отрублены.

Кирилл Лягушев, “Русский монитор”