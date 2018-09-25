Мечиславу Грибу - 80 лет 1 25.09.2018, 12:49

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня председатель Верховного Совета 12-го созыва празднует юбилей.

Сегодня исполняется 80 лет Мечиславу Грибу, под председательством которого Верховный Совет 15 марта 1994 года принял Конституцию Республики Беларусь.

Мечислав Гриб родился в деревне Савичи Дятловского района Гродненской области. Окончил Львовское пожарно-техническое училище и Белорусский государственный университет. Генерал-лейтенант милиции. Заслуженный юрист Беларуси.

В 1981—1985 годах работал начальником управления охраны общественного порядка МВД БССР, 1985—1990 годах — начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома.

В 1990—1996 годах — депутат Верховного Совета 12-го и 13-го созывов. В течение двух лет являлся председателем парламента.

Сайт Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает мудрости, смелости, удачи и здоровья Мечиславу Грибу.