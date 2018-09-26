В Туркменистане отменили бесплатные газ, электричество, воду и соль 2 26.09.2018, 15:34

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Гурбангулы Бердымухамедов

«Коммунизм» закончился?

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ, который с 1 января 2019 года упраздняет бесплатное предоставление населению электричества, газа, питьевой воды и пищевой соли. Постановление опубликовано на сайте государственного информагентства страны, сообщает "Настоящее время".

Теперь жители Туркменистана будут платить за все коммунальные услуги, но, утверждает президент, по "льготным ценам". В последний год государство предоставляло определенный лимит пользования коммунальными услугами, а все, что было сверх нормы, люди оплачивали сами.

"В нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы. Но времена меняются. Требование сегодняшнего дня – эффективное использование природных ресурсов, адаптация жизни общества, государства, каждого человека к рыночным отношениям. Вместе с тем природные богатства страны должны служить не только нынешнему, но и грядущим поколениям", – сказал президент.

Предложение о полной отмене льгот было внесено Халк Маслахты – Народным Советом.

По словам Бердымухамедова, правительство приняло такое решение, чтобы продолжить "развитие свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана".

На своем выступлении перед Советом 25 сентября президент страны заявил, что доходы туркменистанцев "заметно увеличились", а также появились "широкие возможности для заработка".

Осенью 2017 года Бурдымухамедов подписал указ, который лимитировал бесплатное пользование коммунальными услугами. Тогда в правительстве тоже заявляли об улучшении благосостояния людей.