Предприниматель: Беларусь – страна «чудес» 28.09.2018, 10:17

Бизнесмен организовал производство в провинции, но теперь «оказался гол как сокол».

Знаменитый Мирский замок, затем 8 км по дороге на Кореличи и мы оказываемся в деревне Трощицы. У трассы в бывшем здании школы размещается ЧПТУП «Керамдекор» – завод по выпуску художественной керамики. В том числе, сувениров, которые пользуются большим спросом в магазинах и автозаправках по всей стране, пишет «Солидарность».

«Раньше здесь было как после войны, а после ремонта здания и благоустройства территории стало красиво», – рассказывают в деревне

Направляясь сюда, мы думали, что руководитель предприятия Иван Иванович Ковалев будет положительно отзываться о возможностях по развитию малого бизнеса в стране. Но встретили вымотанного человека с тяжелыми мыслями.

«Разве можно работать с такими проверками и штрафами?»

Долгое время Иван Ковалев работал в Барановичах главным экономистом строительного управления «Белтрансгаза». Работа была престижная, но он хотел открыть свое дело. Пришла идея заняться выпуском керамических изделий. Производство решил открыть в близком к Барановичам Кореличском районе – неподалеку от Мирского замка

– Мир – красивое местечко, которое напоминает мне Европу, – говорит Иван Ковалев.

Дело пошло почти сразу, спрос на продукцию был большим. Но спустя 10 лет после открытия предприятия Иван Ковалев в растерянности. Еще недавно на заводе было занято около 65 человек, сегодня осталось порядка 25.

– Разве можно работать с такими проверками и штрафами? Я столько налогов и отчислений выплачивал, а меня стали душить. Даже не знаю, чем это объяснить – может тем, что предприятий в глубинке мало, а чиновников много? Посмотрел как-то: наше производство единственное на область попало в планы проверок Минприроды на полугодие. Я понимаю, если бы проверяли «Гродно-Азот», или колхоз, который сбрасывает жижу с фермы в речку. Но меня-то чего – какие у меня могут быть выбросы? – удивляется руководитель предприятия. – У меня теперь такая пачка штрафов, что я, наверное, помру, а с государством еще мои дети будут расплачиваться. Вот недавно пришла бумага – налоговая написала, что я должен 3 тысячи рублей. Получается, веду бизнес, чтобы штрафы выплачивать.

«Мы зарабатываем деньги, а те наоборот тратят»

Но надо отметить, что на определенном этапе молодое предприятие получало господдержку. Иван Ковалев уточняет, что во многом это была связано с именем нынешнего вице-премьера Александра Турчина, который до 2010-го работал заместителем председателя Кореличского райисполкома.

– Порядочный и не высокомерный мужик. В райисполкоме можно было зайти к нему в кабинет пообщаться. Да и сам звонил периодически, интересовался, как идут дела, нужна ли какая-то помощь, – рассказывает Иван Ковалев.

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Благодаря этой поддержке молодое предприятие и выкупило за символически деньги заброшенное здание бывшей школы в деревне Трощицы – до этого производство находилось в Мире.

В парке, обновленном силами работников предприятия, любят отдыхать местные жители, а также гости деревни. Хвалят за ухоженность и красоту. Скамейки и скульптуры здесь установил предприниматель.

– Но с каждым годом становилось все тяжелее, – продолжает рассказ Иван Ковалев.

Помимо проверок и штрафов хватало и других причин. К примеру, стала подводить торговля: «Отгрузить продукцию не проблема, проблема – получить оплату».

Не исчезла проблема неравенства двух форм собственности: частной и государственной. У «Керамдекора» есть конкуренты в виде нескольких госпредприятий. Поэтому многим торговым точкам поступает указание продукцию частников на реализацию не брать.

– Я контролирую все производственные моменты, пашу и за бухгалтера, и за дворника. Мы света белого не видим, чтобы предприятие не было убыточным. А там вливают капиталы, содержат конторы по 150 человек, а потом убытки списывают. Мы зарабатываем деньги, а те наоборот тратят. Обидно, – говорит предприниматель из глубинки.

«Я молодым людям говорю: идите на госработу, будете людьми»

После 10 лет работы предприятия Иван Ковалев сожалеет, что занялся бизнесом.

– Конечно, работа интересная, я ей горю. Но слишком тяжело. Эта страна не для бизнеса. Лучше быть чиновником. Я был уважаемым человеком, когда был на государственной работе. Все хотели со мной дружить. И зубы мог без очереди поставить, и многое другое. А предприниматель – никто. Я вложил в бизнес все, что заработал, и остался гол как сокол. Ночую здесь на производстве, потому что в Мире дому требуется ремонт, там невозможно жить, – делится тяжелыми мыслями Иван Ковалев.

– Я молодым людям говорю: идите на госработу, будете людьми, не лезьте в предпринимательство. Беларусь – страна чудес. По-другому сказать не могу.