Путин поставил Россию в зависимость от Китая 28.09.2018, 14:17

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Страну ждут крайне тяжелые времена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия может войти в пятерку наиболее экономически развитых стран, несмотря на санкции и ограничения со стороны других государств. Ситуацию для «Обозревателя» комментирует российский оппозиционный политик Лев Шлосберг:

- На мой взгляд, Медведев был намного более откровенен, когда буквально несколько дней назад заявил о том, что Россию ждет трудная в экономическом плане шестилетка, и таким образом предупредил граждан простыми словами, что будет еще хуже, чем сейчас.

Все эти рассказы, которые исходят время от времени не только от Медведева, но и от Путина, а также от некоторых российских министров, о том, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира – это своего рода успокоительная сказка для жителей страны, с помощью которой власти пытаются сообщить народу, что страна сильна, устремлена в будущее, обладает значительными ресурсами, все нас уважают и даже боятся.

Такие заявления не имеют под собой никаких реальных экономических оснований. Санкции против нашей страны, к сожалению, усиливаются, при этом санкции носят не только персональный характер, но и секторальный характер, т. е. накрывают все больше и больше отраслей экономики России.

Причина этих санкций – действия России в Крыму и на Донбассе, и совершенно чудовищное для цивилизованных стран событие с отравлением граждан России на территории другого государства – Великобритании.

Ни одна цивилизованная государственная система не будет пропускать и прощать такие вещи. Совершенно очевидно, что абсолютное большинство развитых стран серьезнейшим образом встревожены российской внешней политикой, испытывают опасения, видят угрозы. И российскую экономическую политику они воспринимают как часть силовой экспансии России.

За последние четыре года Россия утратила весь потенциал положительного экономического сотрудничества, который объективно был у нашей страны в силу её богатства, в силу того, что сырьевые возможности страны позволяют обеспечивать сотни миллионов людей за её пределами газом, нефтью, нефтепродуктами.

Мы потенциально сильный экономический партнер, но грубейшие политические ошибки как во внешней, так и во внутренней политике свели конкурентные преимущества России практически на нет.

Падение экономики не остановить, а серьезных санкций даже не вводили

Очень существенное событие последнего времени заключается в том, что к части санкций присоединился Китай. Это страна, на взаимодействие с которой Путин сделал особую ставку, согласовывая в том числе крайне невыгодные нефтяные контракты от имени России на будущие времена. Совершенно очевидно, что эти контракты были показательной местью западным государствам, европейским в первую очередь, – за их намерение снизить долю потребления российских нефти и газа.

Подписывая эти контракты, Путин поставил российскую экономику в зависимость от китайской, и эта зависимость растет на глазах, она особенно заметна в регионах Дальнего Востока и Сибири, где многие люди открыто говорят, что вопрос захвата Китаем этих территорий – это только вопрос времени, потому что экономическое порабощение уже происходит.

И то, что Китай присоединился к санкциям против России, означает, что у Российской Федерации нет уже пути ни на Запад, ни на Восток.

Поэтому, что бы там ни говорили в целях пропаганды перед российскими гражданами Путин и Медведев, Россию действительно ждут крайне тяжелые времена в экономическом плане, и абсолютно никакого представления о том, как развивать страну, как повышать благосостояние граждан, как нивелировать конфликты, как выходить из-под санкций у президента России и правительства России не было и нет.

Поэтому до тех пор, пока у власти в России Владимир Путин, никаких шансов на перелом негативных экономических тенденций у России не существует.

Российская экономика, несмотря на санкции и кризис, достаточно устойчива. У нас большое внутреннее потребление, все-таки в России живет почти 150 млн человек. И, кроме того, есть государства, с которыми Россия поддерживает активный торговый оборот.

Запас прочности российской экономики значительный, но этот запас прочности сокращается буквально на глазах. Россия проедает сейчас свои внутренние ресурсы, в том числе стабилизационные фонды. У нас израсходован на покрытие всевозможных дефицитов и уже ликвидирован резервный фонд, а в нем на пике доходов находилось 5,86 трлн руб. (8% ВВП). На глазах проедается Фонд национального благосостояния, в котором сейчас свыше 5,16 трлн руб. Собственно говоря, его уже не хватает на покрытие дефицита пенсионного фонда. Фонд жив только благодаря относительно высоким ценам на нефть.

Все знают о скандальном решении российских властей о повышении пенсионного возраста. Буквально вчера Государственная Дума приняла этот закон, люди возмущены. Альтернативой повышению пенсионного возраста была реформа всей российской политики и экономики: переориентация её на права человека, прекращение безумных войн в Сирии и в Украине, перевод всего государства на мирные рельсы.

Но власти России не намерены переводить страну на мирные рельсы. Это не отвечает их представлениям о российском государстве. Они строят совершенно другую страну, чем ту, которая была бы востребована в цивилизованном обществе.