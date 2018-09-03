Фотофакт: Картофельная лихорадка стартовала по всей Беларуси

Фотофакт: Картофельная лихорадка стартовала по всей Беларуси3
- 3.09.2018, 18:18
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Белорусы активно делятся в соцсетях фотографиями урожая картофеля.
Сентябрь — это не только школьный месяц, но и начало общенационального квеста в каждом огороде страны. Это как боевое крещение для любого настоящего белоруса. Встать рано, надеть сапоги, взять сала, огурцов и хлеба на перекус и пойти с «кошыкам» в поле. И копать, копать, копать, до седьмого пота, пока спина не устанет, а в глазах не начнут летать темные мушки. Урожай положено много фотографировать и хвастаться в социальных сетях, пишет «Онлайнер».
Картофельная страда стартовала с середины августа. Первые «копатели» уже отстрелялись и хвастаются горами бульбы и накачанными бицепсами.
Ну и конечно, как же без фоток самых необычных картофелин страны. Умеет картошечка удивить! А как ласкают слух названия «Скарб», «Адретта», «Детскосельская», «Зарница». М-м-м…
Добра всем! Ну а теперь о земном и насущном, о бульбе, конечно🥔. Я же рассказывала, что этот год новаторский во всем. Мои первые посадки, огород и урожай. Картошку я садила в сено и все местные ходили смотреть на мои грядки и посмеивались над нами городскими😉. И теперь вопрос. Я посадила 1 ведро картошки, собрали мы с Кириллом 8 ведер (4 летом и 4 вчера) Это нормальный урожай ?🥔🥔🥔 Или для первого раза мало? А еще у пачварки появилась дверка, так что будет у нас полноценный погреб для моих варений и солений с картошкой. Красота, да? #доброеутро #хутортроки #картошка #сборурожая #урожайхутортроки #зимаблизко #бульба #goodmorning #hutortroki #rentahouse #instabelarus #instaforest #belarusgram #naturelover #forest #nature #Patato
Давайте понастальгируем😋. Как раз наступил период копания картохи🥔. Застали ли вы те времена, когда в студенческие годы отправляли на картошку? Мне повезло. Я еще успела окунуться в эту "картофельную" жизнь😆(➡️. последнее фото в каруселе). Пришли мы такие в конце августа уже не абитуриенты, а первокурсники с рвением к знаниям, а нам говорят: "на три недели поедите в "ссылку" на картошку". И на минуточку, количество мест было ограничено😂. Не все туда попали. Уезжали незнакомыми людьми друг для друга, а вернулись дружным студенческим коллективом🤗. Завезли нас в колхоз в Мядельском районе. Часть студентов жили в одноэтажном бараке с кучей железных кроватей. А кому мест не хватило были расселены по хуторским деревенским домам🏠. Я и еще три девочки жили у какой-то бабки. Спали по очереди на диване. Двое на диване, двое на полу на матрасе. Ну не романтика ли?😁 Готовили сами себе. В бараке была кухня и были дежурные по кухне. Копали картоху каждый день с 09.00 до 18.00 на колхозном поле (когда смотришь и конца и края не видно) и даже в дождь. Но как счейчас помню, с погодой очень повезло. Мылись в ближайшей деревне ( в 1 км от места работ) в каком-то коровнике. И кто не успел занять очередь, тот моется в холодной воде. Вечерами посиделки или у костра или у кого-нибудь в гостях🍻🍾. Когда уезжали, за работу нам заплатили💰. Совсем мало, но всё равно приятно. Я ни разу не пожалела об этом жизненном опыте. @pastarnakelena84 и @elenazaitsevav вы помните нашу поездку? Это было весело и незабываемо. А вы ездили на картошку? #бульба#ктонекопаеттотнеест#вовсехдеревняхбеларуси#запасыназиму
#Бульба. Сколько истории и таинственности сокрыто в бульбе. Древние греки сооружали храмы в честь бульбы и воспевали её величие в романтических сонетах, где бульба была связующим звеном между мужчиной и женщиной. Майа поклонялись бульбе наравне с Солнцем, ведь не даром эти два Божества имеют схожую форму. Бульба аки Солнце освещало путь человечеству с тёмных, доисторических времён и до покорения космоса. Возможно когда-то бульба станет свидетелем заката нашего мира, будет созерцать его возрождение до тех пор, пока всё не повторится вновь... Как говорили древние римляне: "AVE BULBA MAXIMA" #тяжелаяфилософия #илинаркотики? #мудрость #история #божество #кулстори
А вы выкопали картошку? Делитесь впечатлениями.