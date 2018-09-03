Фотофакт: Картофельная лихорадка стартовала по всей Беларуси 3 3.09.2018, 18:18

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Белорусы активно делятся в соцсетях фотографиями урожая картофеля.

Сентябрь — это не только школьный месяц, но и начало общенационального квеста в каждом огороде страны. Это как боевое крещение для любого настоящего белоруса. Встать рано, надеть сапоги, взять сала, огурцов и хлеба на перекус и пойти с «кошыкам» в поле. И копать, копать, копать, до седьмого пота, пока спина не устанет, а в глазах не начнут летать темные мушки. Урожай положено много фотографировать и хвастаться в социальных сетях, пишет «Онлайнер».

Картофельная страда стартовала с середины августа. Первые «копатели» уже отстрелялись и хвастаются горами бульбы и накачанными бицепсами.

Ну и конечно, как же без фоток самых необычных картофелин страны. Умеет картошечка удивить! А как ласкают слух названия «Скарб», «Адретта», «Детскосельская», «Зарница». М-м-м…

А вы выкопали картошку? Делитесь впечатлениями.