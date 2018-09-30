Программное обеспечение из России угрожает безопасности 2 30.09.2018, 11:52

В компьютерах и на серверах могут прятаться ирусы, которые ждут своего часа.

Литовские государственные учреждения по привычке продолжают использовать программное обеспечение, которое разработано российскими компаниями и несет прямую угрозу для безопасности. Об этом в интервью Сharter97.org заявил литовский эксперт по кибербезопасности Марюс Парещюс.

- Как вы оцениваете то, что в таких литовских государственных учреждениях, как департамент полиции или Банк Литвы, используются компьютерные программы российских IT компаний, у которых могут быть связи с Кремлем?

- Негативно. По моему мнению, использование подобных компьютерных программ может закончиться тем, чем закончилось в Украине. Напомню, в прошлом году вирус NotPetya буквально парализовал работу части украинской инфраструктуры - банков, аэропортов, железной дороги, пострадали и частные компании. Ущерб от вреда этого вируса в мире - несколько миллиардов долларов.

- Каким образом можно использовать подобные программы и чем это грозит для Литвы?

- Прежде всего, давайте начнем с того, что подобные программы угрожают безопасности Литвы, угрожают ее экономике, наконец жизни граждан. Все те программы, о которым мы с вами говорим и авторство которых принадлежит, например, российской компании 1C или ABBYY, используют обновления, которые они получают по интернету. Российским спецслужбам не составит большого труда модифицировать эти обновления так, чтобы на сервера государственных литовских учреждений попал вирус.

Хуже всего, что это программное обеспечение, о котором мы говорим используется уже добрый десяток лет, поэтому я бы сравнил нынешнее положение с тем, что мы находимся у тикающей бомбы.

Очень возможно, что в компьютерах и на серверах где-то прячутся вирусы, которые ждут своего часа, чтобы, например, уничтожить информацию, парализовать движение автотранспорта или работу аэропортов. В общем, вариантов здесь много и нужно уже сейчас принимать меры.

- Что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность информации, с которой работают государственные учреждения и частные компании Литвы?

- Прежде всего, отказаться от использования сомнительного программного обеспечения, тем более такого, к которому без особых проблем могут получить доступ российские спецслужбы.