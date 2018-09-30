Околобалтийский нефтеаттракцион 5 Кирилл Нежданский

30.09.2018, 18:37

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Cюжет с перевалкой нефтепродуктов из Беларуси - из разряда долгоиграющих.

Гораздо сложнее все с вывозом белорусских нефтепродуктов через порты Литвы и Латвии, точнее - с предложенным Кремлем новым маршрутом через Усть-Лугу. Здесь британские аналитики почему-то не могут подсказать братским субъектам хозяйствования из РБ и РФ ничего нового и прорывного.

По крайней мере, Сергей Гриб на той же конференции констатировал: «В Россию мы предлагаем наши нефтепродукты на постоянной основе, в т.ч. долгосрочной, что можно видеть по нашим тендерам. Получаем предложения по поставке в направлении российских портов, но в текущий момент цены при поставке через балтийские порты лучше, чем цены при поставке через Россию».

И это мнение не только БНК, но и ее партнеров: «Мы даем нашим покупателям полный выбор базиса поставки, они уже выбирают исходя из своих возможностей и потребностей». Если по сути, то сказанное - это вдобавок предложение россиянам еще раз поразмыслить над тарифами - железнодорожными и портовыми, поскольку белорусской стороне удлинение транспортного плеча до Усть-Луги обойдется в потерю примерно $150 млн.

Как и предполагала «БелГазета» еще летом 2017г., часть белорусского нефтяного транзита перенаправили в порты РФ, однако основной поток идет через те же балтийские терминалы, что и прежде. В 2018г., поведал на конференции Гриб, на порты РФ пришлось лишь 42 тыс.т нефтепродуктов из РБ. Для сравнения: в декабре 2017г. тогдашний глава Белнефтехима и сегодняшний вице-премьер Игорь Ляшенко оценивал потенциальный максимум транзита белорусских нефтепродуктов через порты РФ в 1 млн.т.

По оценке БНК, основные объемы поставок в направлении портов завязаны на терминалы Литвы, Латвии и Эстонии, через которые за 8 месяцев 2018г экспортировано соответственно 1,06 млн.т, 2,94 млн.т и 444 тыс.т. Перевалка нефтепродуктов через эстонские порты увеличилась почти в 10 раз.

Маневрируя в связи с требованием перенацелить транзит на российские порты, Минск параллельно поддавливает балтийских партнеров. Надо сказать, основания для этого имеются: Литва, из которой наши крепкие хозяйственники вырастили привилегированного транзитера белорусских грузов, приложила максимум усилий, чтоб испортить белорусско-российскую затею с БелАЭС, и кое-чего в этом плане все-таки достигла.

Видимо, поэтому 18 сентября Александр Лукашенко напутствовал нового посла РБ в Латвии Василия Марковича следующей тирадой: «Выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект». Вообразите же себе, какие нужно приложить усилия, чтобы настолько разозлить кроткого и незлобливого президента РБ, чтобы он публично пожаловался на нежелание Литвы сотрудничать и вознамерился заменить ее Латвией.

По оценке Клайпедского государственного морского порта, на грузы из РБ приходится порядка 1/3 оборота транзитных грузов Клайпеды. По данным Департамента статистики Литвы, во II квартале 2018г. 62,8% грузов, перевезенных по Литве железными дорогами, составили грузы, следующие из РБ или в РБ.

Можно не сомневаться в том, что сюжет с перевалкой нефтепродуктов из РБ - из разряда долгоиграющих. Россия мало что может предложить в ценовом отношении, а инфраструктура Усть-Луги как довольно молодого порта пока явно проигрывает Клайпеде, Вентспилсу или Риге. Однако если Москва сокращает поставки в РБ нефтепродуктов и изменяет условия на поставки нефти белорусским НПЗ таким образом, что дело идет к мировым ценам, то вполне логично, что получающие свой приварок от белорусского нефтяного экспорта балты тоже должны умерить аппетиты и подвинуться по ценам.

Скорее всего, прежде чем дело дойдет до реального перенацеливания на порты РФ хотя бы 1 млн.т нефтепродуктов, Минск еще не раз отожмет по скидкам и встречным преференциям Вильнюс, Ригу и даже до сих пор стоявший в стороне Таллинн.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»