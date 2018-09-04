«Нафтан» отказывается от топливного варианта развития 6 4.09.2018, 12:23

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Из-за российской конкуренции НПЗ думает над дальнейшей стратегией.

ОАО "Нафтан" отказалось от развития в направлении наращивания производства топлива и в настоящее время обдумывает перспективную стратегию, опираясь на анализ мирового рынка нефтепродуктов, заявил генеральный директор предприятия Александр Демидов, сообщает interfax.by.

"В прошлом году мы с коллегами начали изучать ситуацию в России и поняли: дальнейшее развитие по топливному варианту, как предполагалось прежде, нашему предприятию не подходит", - сказал А.Демидов в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

"А ведь раньше были планы после завершения модернизации строить вторую установку замедленного коксования, вторую установку гидроочистки, гидрокрекинг еще один. То есть вложить массу денег, чтобы выпускать еще больше дизельного топлива", - поделился гендиректор.

Он подчеркнул, что "главное, не ошибиться с тем продуктом, который понадобится рынку". "Если ты неверно просчитаешь, захочет ли кто-то покупать эту продукцию через пять лет, и вложишь сотни миллионов долларов в модернизацию, проект не окупишь. Завод можно будет закрывать", - констатировал гендиректор.

Комментируя предпосылки для изменения стратегии развития "Нафтана", руководитель пояснил, что "на рынке возникла другая ситуация". По его словам, основной причиной отказа от специализации на топливе является растущая конкуренция со стороны российских НПЗ на рынке дизтоплива и заградительные пошлины на поставку бензинов в Европу. "В прошлом году Российская Федерация экспортировала около 50 млн тонн дизельного топлива. Это колоссальный объем.

"Нафтан" на экспорт отдает всего 2 млн тонн. Конкурировать с Россией на рынке Украины, Прибалтики, Польши сложно. Цена идет вниз, и нам очень тяжело отстаивать свои позиции", - отметил А.Демидов.

При этом он констатировал, что уже много лет назад Евросоюз ввел заградительные пошлины на импорт бензинов, в том числе из Беларуси на уровне 4,7%. "Это усложняет нашу работу. В то же время мир поворачивается в сторону электромобилей. Зачем "Нафтану" делать ставку на выпуск топлива?", - полагает гендиректор.

По его словам, "в текущем году мы должны принять для себя принципиальное решение, по какому пути пойдет "Нафтан" в будущем". "Мне бы хотелось, чтобы лет через 10-15 "Нафтан" был в лидерах по развитию технологий, актуальных в мире, вне зависимости от меняющихся тенденций", - подчеркнул руководитель предприятия.

Он напомнил, что в 2020 году планируется вывести на проектную мощность комплекс замедленного коксования, строительство которого ведется в настоящее время. "Но это не означает, что мы выдохнем и больше ничего делать не будем", - отметил А.Демидов.

Как сообщалось, мощность установки замедленного коксования по сырью составит 2,5 млн тонн в год, планируемый объем выпуска сернистого кокса - 460 тыс. тонн в год. Компания рассчитывает, что дополнительный экономический эффект после ввода установки замедленного коксования превысит $330 млн в год.

Ранее также сообщалось, что "Нафтан" в июле вывел установку первичной переработки нефти АТ-8 на проектную мощность - 750 тонн в час, или 6,5 млн тонн в год.

После модернизации мощность предприятия по переработке составит 12 млн тонн нефти в год, глубина переработки - не ниже 90%, выход светлых продуктов - не менее 70%. Завершить работы планируется к ноябрю 2019 года, выйти на проектную мощность - к середине 2020 года.

"Нафтан" введен в эксплуатацию в 1963 году, акционирован в 2002 году. Госдоля составляет 99,83%.

В 2017 году "Нафтан" переработал более 8 млн тонн нефти. В настоящее время глубина переработки составляет 73%.

В 2017 году чистый убыток ОАО "Нафтан" по МСФО составил Br198,8 млн ($99,4 млн по текущему курсу - ИФ) против Br203 млн в 2016 году. Для улучшения финансовых показателей руководство активизирует выполнение антикризисного плана, сказано в отчетности.