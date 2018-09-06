The Times: Мэй поклялась отомстить России 1 6.09.2018, 19:22

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Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Великобритании объявляет кибервойну против военной разведки Москвы.

После обвинения двоих российских агентов в проведении атаки с применением нервно-паралитического агента в Солсбери Тереза Мэй готовит кибервойну против шпионской сети Москвы, пишет The Times (перевод - inosmi.ru).

Уведомляя о новых тайных операциях против российской военной разведки, премьер-министр заявила, что они представляют собой угрозу «всем нашим союзникам и всем нашим гражданам», и пообещала сделать «все необходимое для обеспечения безопасности нашего народа».

Во вчерашнем заявлении в Палате Общин Мэй назвала двух сотрудников военной разведки Кремля ключевыми подозреваемыми в отравлении 4 марта нервно-паралитическим агентом 67-летнего бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Премьер-министр заставила депутатов затаить дыхание, когда раскрыла информацию об установлении спецслужбами и разведкой Великобритании того факта, что мужчины, которые использовали имена Александр Петров и Руслан Боширов, были агентами ГРУ (внешней разведки — прим. автора).

Указывая на президента Путина, она ясно дала понять, что нападение не было «работой простых преступников» и «почти наверняка» получило одобрение на высших уровнях российского государства. Мэй сказала, что против ГРУ будет использоваться «полный спектр инструментов из всего нашего аппарата национальной безопасности». Премьер-министр поговорила с президентом Трампом и сегодня будет связываться с Советом Безопасности ООН.

Отвечая сегодня утром на вопрос о том, несет ли ответственность за атаку сам Владимир Путин, министр госбезопасности Бен Уоллес сказал «Би-Би-Си»: «В конечном счете, так и есть, поскольку он является президентом Российской Федерации, и именно его правительство контролирует, финансирует и направляет деятельность военной разведки, чем является ГРУ».

Он сказал, что конспирация русских шпионов представляла собой печальное зрелище. Пара прибыла прямыми рейсами из Москвы, провела рекогносцировку при дневном свете и вместе улетела домой, сообщил он. «Это скорее был Джонни Инглиш, чем Джеймс Бонд».

Кибервойна почти наверняка сыграет свою роль, сообщили «Таймс» источники на Уайтхолл (улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства — прим. перев.). Такого рода операции будут направлены на то, чтобы сорвать работу ГРУ, нарушив связь и затруднив доступ к финансированию. Они, вероятно, будут нацелены на группы, которые оказывают поддержку разведке, особенно те, что связывают ее с преступностью или кремлевскими деятелями.

Как рассказала высокопоставленный член правительства, доказательства того, что Россия совершила химическую атаку на британской земле, расширят спектр действий, которые Великобритания может предпринять в целях самообороны. По ее словам, что было бы бесполезно пытаться экстрадировать мужчин, но Великобритания обеспечит, чтобы им грозил арест, если они покинут Россию.

Ранее полиция привела доказательства против этой пары, продемонстрировав, что они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери незадолго до нападения, а также после него, когда их видели улыбающимися. Глава антитеррора Нил Бас сообщил, что 3 марта, за день до отравления, мужчины провели в Солсбери разведку. Предположительно, они въехали в Великобританию по паспортам, выданным российским правительством, сказал он.

В мае полиция обнаружила, что подозреваемые в течение двух ночей жили в отеле в восточном Лондоне. При этом стражи порядка ничего не сказали остановившимся там гостям, несмотря на то, что номер был загрязнен «Новичком». В Скотланд-Ярде заявили, что не хотели предупреждать подозреваемых об их обнаружении. 4 мая команда тайно вошла в отель в Боу-Роуд и провела тесты, которые показали, что номер безопасен.

Обвинения в связи со случайным отравлением в июне Дон Стерджесс и Чарли Роули в Эймсбери, Уилтшир утверждены не были.

Москва обвинила Британию в манипуляциях. Представитель МИД РФМария Захарова заявила: «Имена, а также фотографии, опубликованные в СМИ, ничего нам не говорят».