Макфол: Вашингтон должен расширить санкционный список российских олигархов 6.09.2018, 22:22

Майкл Макфол

Фото: «Лента.ру»

Бывший посол США в РФ пообещал передать сенаторам список из 12 человек, приближенных к Путину.

Вашингтону необходимо расширить санкционный список российских олигархов. Об этом на открытом заседании банковского комитета Сената США заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он пообещал передать сенаторам список из 12 человек, приближенных к Путину. По словам бывшего посла, эти люди имеют более тесные связи с российским президентом, нежели уже попавший под санкции Виктор Вексельберг, передает «Радио Свобода».

Макфол также отметил, что российских олигархов и руководителей крупных банков необходимо привлекать к сотрудничеству на этапе обсуждения ограничительных мер. По словам дипломата, когда санкции уже введены, бизнесмены не могут повлиять на президента России Владимира Путина. «Но, если Сбербанк получит подобное предупреждение, (его руководителю – прим.) Герману Грефу будет проще вести с ним переговоры», - подчеркнул Макфол.

Макфол заметил, что имеющиеся санкции не заставили Россию изменить свою политику в отношении Сирии и Украины. «Но это не повод менять взятый курс, а, наоборот, повод усилить давление путем увеличения санкций», - заявил дипломат.

Помимо прочего, эксперты выступили за введение санкций против новых выпусков российских гособлигаций.

5 сентября стало известно, что Совет безопасности России готовит план ответных мер на новые санкции и санкционные инициативы США.

В конце августа вступили в силу санкции США в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Ограничения, в частности, предусматривают прекращение выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий. В ожидании объявленных Вашингтоном санкций резко подешевел рубль.