Куда пропали 150 тысяч украинцев? 9 Виктор Горбачев

15.01.2019, 12:23

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Виктор Горбачев

Кто-то опять врет.

Сорри. А вы не знаете, куда пропали 150 тысяч человек? Не 150 человек, а именно тысяч! Сегодня гражданин Лукашенко в Минске встретился с очень "большим и великим украинским политиком" Виктором Медведчуком, который представляет Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу. В ходе разговора гражданин Лукашенко сказал про 150 тысяч украинцев. Именно такое количество жителей Украины, с началом там военного конфликта, приехало жить в нашу страну.

При этом, как сказал Лукашенко, им были даны равные права с жителями Беларуси. Нет, я не против. Пусть едут в гости к нам. А мы к ним. Но куда они пропали? Если бы такое количество людей осело в нашей стране, то в период с 2014 года по настоящее время численность бы жителей страны увеличилась именно на 150 тысяч.

Проверил статистику жителей Беларуси за последние пять лет. И? И ни в одном году не было увеличения численности жителей Беларуси на эти 150 тысяч. Не было всплеска населения ни в одном году. Не понял, так где они делись? С равными правами и возможностями. Смотрите. 2014 год - население Беларуси 9 миллионов 470 тысяч и 2019 год - 9 миллионов 490 тысяч. Видали? Вот ничего не понял я. Кто-то опять врет!

Вот где? Где 150 тысяч? Или они тут живут без регистрации и подпольно?

А может? Прям думать не хочется. Может они приехали, чуть пожили в стране для жизни - и быстро уехали? Не знаю куда, но уехали, так и не пожив тут. Ибо.

Все таки, реально я не понимаю уже ничего. Разводят. Ой, чувствую, по полной разводят. И тех и этих.

150 тысяч людей! Не хухры-мухры! Мы бы их увидели.

"Товарищи"! Дайте мне лупу! Настоящую лупу. Чтобы через нее смотреть и видеть эти 150 тыcч!

А вообще то, молодцом украинцы! Это надо же так уметь! 150 тысяч незаметно вошло, и так же незаметно из страны вышло.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"