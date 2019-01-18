Патриарх Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук 24 18.01.2019, 18:55

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ФОто: РИА Новости / Сергей Пятаков

Главе РПЦ присвоили научное звание за «популяризацию науки».

Глава РПЦ стал почетным профессором Российской академии наук (РАН). Об этом 18 января сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь РАН Светлана Попова.

По словам Поповой, Кирилл стал почетным профессором как "большой популяризатор науки" и друг ученого Сергея Капицы и экс-президента РАН Юрия Осипова.

Пресс-секретарь РАН отметила, что патриарх Кирилл много раз участвовал в съемках научной программы "Очевидное – невероятное", ведущим которой был Капица. Кроме того, он знал отца Капицы, лауреата Нобелевской премии по физике Петра Капицу.

Также звание почетного профессора присвоили спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. За что получит звание Матвиенко – не уточняется.

Церемония присвоения званий пройдет 22 января в здании РАН на Воробьевых горах.

7 января Кирилл заявил, что пользование гаджетами может приблизить апокалипсис.