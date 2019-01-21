Возвращение Джедая Александр Панов, «Новая Газета»

21.01.2019, 10:48

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В США подготовлена новая стратегия противоракетной обороны.

«Наша цель проста: обеспечить обнаружение и уничтожение любой ракеты, выпущенной против Соединенных Штатов в любое время и в любом месте», — заявил президент Трамп, представляя в Пентагоне новую стратегию развития противоракетной обороны на несколько десятилетий.

Презентация документа стала первым крупным публичным выступлением исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана.

Предыдущий стратегический обзор по ПРО был подготовлен в 2010 году. С тех пор многое изменилось. Международная обстановка ухудшилась, а действенный контроль над вооружениями, похоже, уходит в историю. Американские войска могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией — таков сенсационный вывод другого доклада, представленного Конгрессу в ноябре прошлого года. Специальная комиссия военных экспертов, представляющих обе партии, анализировала Национальную оборонную стратегию США, которую год назад представил Пентагон. Комиссия составила список из 32 рекомендаций оборонному ведомству. Главный вывод: усилия Пентагона по повышению обороноспособности для противодействия внешним угрозам недофинансированы, хотя оборонный бюджет США (716 миллиардов долларов в 2018 году) в разы больше суммы военных бюджетов КНР и РФ.

Назад в будущее

В новом документе заявлено, что баллистические ракеты стран-«изгоев» (так в США называют КНДР и Иран), а также новейшие ракетные разработки России и Китая, в том числе в области гиперзвукового оружия (от «Авангарда» до «Кинжала» с прочими «Сарматами») Пентагон собирается перехватывать и уничтожать на всех стадиях запуска и полета: на земле, в воде, в небе и даже в космосе. Америка вспомнила о космосе. Словно вернулись времена рейгановской стратегической оборонной инициативы (СОИ), от которой после окончания холодной войны Вашингтон отказался, как от проекта «чрезвычайно затратного». Только на начальные разработки было потрачено свыше 200 миллиардов долларов.

И вот президент говорит о возможной войне в космосе.

Накануне представления новой стратегии ПРО Дональд Трамп объявил о создании нового 6-го департамента Пентагона — «космического». «Мир меняется, а мы будем меняться еще быстрее него», — заявил президент. Скорее, история повторяется, но на новом витке спирали. Американские военные собираются выводить на орбиту космические перехватчики и дроны, оснащенные лазерными установками. Военные концерны, как писали в советские годы отечественные политобозреватели, «потирают ладоши в ожидании новых многомиллиардных барышей». Как водится в таких случаях (последний пример — выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности), Москва и Вашингтон обвиняют друг друга. В данном случае — в провоцировании новой гонки вооружений. Кстати, в отличие от российского федерального ТВ, тема новых космических ПРО в США обсуждается мало — не тот момент. Но об этом позже.

Новый доклад Пентагона по ПРО, как отмечают эксперты, на самом деле не содержит много новаций. Об этих мерах в американской прессе уже сообщалось — даже о плане президента Трампа разместить дополнительно 20 станций перехвата ракет на Аляске. Но одно дело утечки в прессу со ссылкой на неназванных представителей оборонного ведомства, другое — 108-страничный официальный документ Пентагона, формулирующий стратегию развития противоракетной обороны.

Первоначально документ должен был быть опубликован еще в конце 2017 года, но дата неоднократно переносилась: менялись детали, уточнялись политические формулировки, прежде всего — по Северной Корее. Сразу после своей сенсационной встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре Дональд Трамп объявил в своем «твиттере», что КНДР больше не является «ядерной угрозой миру». Однако через 7 месяцев в новом документе Пентагона именно Северная Корея названа «источником постоянной и чрезвычайной угрозы» безопасности США. Любопытно, что одновременно с публикацией документа проходят консультации по проведению второго саммита Трампа и Ким Чен Ына. Опять придется менять концепцию, и КНДР перестанет быть главным пугалом для американцев?

А пока новые установки на Аляске официально призваны отразить удары баллистических ракет Пхеньяна. По словам и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, за последние несколько лет КНДР «быстро усовершенствовала и расширила свою программу» по межконтинентальным баллистическим ракетам. Иран также увеличил дальность своих баллистических ракет. Как отмечается в документе, Россия считает США и НАТО главными угрозами «своим нынешним ревизионистским геополитическим амбициям» и регулярно проводит учения с применением имитации ядерных ударов по США. Отмечается помощь, которую Россия оказала КНДР и Ирану в области противоракетной обороны.

Трамп тоже выступил за активизацию поставок американских систем ПРО союзникам и партнерам Вашингтона. «Мы хотим, чтобы они были способны защищаться. И они готовы платить за прекраснейшие ракеты в мире», — сказал американский лидер. И снова на память приходят картины не столь давнего прошлого: американские ракеты в Европе и антивоенные протесты, мир, разделенный на блоки, «железный занавес». Кто мечтал о новом разделе мира на «сферы влияния»?

Чего хочет Пентагон

В нынешнем финансовом году Конгресс выделил на развитие ракетных технологий 10,3 миллиарда долларов, но будущие затраты на новую программу ПРО несравнимо выше. Как отмечает издание Defense News, большая часть технологий, обсуждаемых в документе, потребует многих лет разработки, а в некоторых случаях никогда не будет реализована. Но Пентагон предлагает максимум вариантов, которые можно считать своеобразным «списком желаний» — и генералов и корпораций, производящих военную технику:

Превращение SM-3, противоракетной системы, установленной на боевых кораблях и истребителя-бомбардировщика F-35 в перехватчики баллистических ракет еще на стадии их разгона;

Установка энергетического оружия (лазеров) на дронах. Теоретически запуск беспилотного летательного аппарата, оснащенного лазером, на высоту около 18 км защитит его от любых систем противоракетной обороны, обеспечивая при этом наблюдение за потенциальными местами запуска ракет. Оружие будущего — лазер с низким энергопотреблением — Пентагон разрабатывает, чтобы оценить и протестировать, какие технологии понадобятся, чтобы сделать такую систему реальностью;

Космические датчики. В законопроекте об оборонном бюджете Конгресс потребовал, чтобы агентство по противоракетной обороне полностью разработало прототипы космических датчиков. Они должны образовать «сенсорный слой» ПРО, призванный обеспечить, во-первых, высокую точность отслеживания ракет на всех стадиях их движения, начиная со старта; во-вторых, повышение возможностей разведслужб по наблюдению и шпионажу. Первые демонстрационные модели ожидаются в начале следующего десятилетия;

Космические перехватчики. Представьте себе космический спутник, оборудованный 10 ракетами, который при срабатывании сенсорной сети может нацеливаться и запускаться против запущенной ракеты. Пока Пентагон только начал исследование, чтобы изучить наиболее перспективные технологии и составить оценки стоимости и времени проекта;

Противодействие гиперзвуковому оружию. В отчете агентства военной разведки США, говорится, что Китай лидирует в мире по гиперзвуковому оружию: системам, способным двигаться слишком быстро, чтобы быть уничтоженными противоракетной обороной текущего поколения. Россия также объявила о достигнутых успехах («испытание ракеты «Авангард» — замечательный подарок стране к Новому году» — В.В. Путин). Неудивительно, что Пентагон призывает к инвестициям в создание защиты от такого оружия;

Третий центр противоракетной обороны наземного базирования. Вдобавок к центрам на Аляске и в Калифорнии Пентагон провел исследование воздействия на окружающую среду на трех потенциальных участках. Решение пока не принято. Одним из вариантов является временная или постоянная эксплуатация испытательного центра ПРО Aegis на Гавайях.

Пока преобладает скепсис

В данный момент Америку, честно говоря, интересуют другие темы. Начавшийся 22 декабря прошлого года шатдаун — частичная остановка правительства — стала самой продолжительной в истории страны. Плюс к этому, издание BuzzFeed со ссылкой на источники в правоохранительной системе сообщило, что на допросе бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн показал, что глава Белого дома велел ему солгать американскому Конгрессу о сроках переговоров по строительству небоскреба «Трамп Тауэр» в Москве.

Если слова Коэна правда, у Трампа возникли очень серьезные проблемы.

(Правда, спецпрокурор Мюллер вскоре после публикации заявил, что BuzzFeed использовал недостоверную информацию, но, как говорится, «осадок остался». — Ред.).

Неудивительно, что план «космических ПРО» обсуждают в основном эксперты. Они отмечают, что документ представляет собой «декларацию о намерениях». Как отмечает издание Wired, обещания президента защитить страну «в любое время, в любом месте и любым способом» технологически выполнить невозможно. Трампу должно быть обидно, но его сравнили с Обамой. «Мое общее впечатление, что (стратегия развития ПРО) является продолжением и развитием политики прошлой администрации», — заявил Джон Пламб, старший инженер корпорации Rand, в годы президентства Обамы директор программы по ядерной и противоракетной обороне при Пентагоне. Как теория и «как обзор без ограничений по финансированию она безупречна. Однако на финансирование потребуется огромная сумма денег», поэтому она «никогда не будет полностью профинансирована», заключает бывший чиновник Обамы.

Среди реалистичных предложений расширение наземных перехватчиков на Аляске. Администрация Обамы увеличила число этих перехватчиков с 30 до 44; администрация Трампа предлагает разместить еще 20.

Антивоенные общественные организации Америки встретили документ в штыки. «Основное значение обзора заключается в том, что он изменяет масштаб программы ПРО с ограниченной региональной системы на неограниченную, глобальную. Это просто объявить, но невозможно исполнить, — заявил Джон Тирни, исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, бывший конгрессмен-демократ. «История развития подобных программ в нашем министерстве обороны — это сплошной обман и обещания, за которыми следует реализация на очень ограниченном уровне. Я ожидаю, что мы увидим, как эта история повторится снова».

Лора Грего, старший научный сотрудник «Союза обеспокоенных ученых», предположила, что приблизительная стоимость проекта составит как минимум один триллион долларов — то есть в 5 раз дороже рейгановских «звездных войн». «Это было бы технически недостижимо и экономически разрушительно, если бы мы попытались», — заявила она журналистам.

«Если вам понравилась президентская пограничная стена (с Мексикой), — заявил Джо Сиринсионе, президент Фонда за ядерное нераспространение, — подождите, скоро увидите космическую стену.»

Те, кто верит докладам, требующим дать больше денег Пентагону, а иначе Америка проиграет войну России или Китаю, поддерживают Трампа и его программу «нового космического зонта» из сенсоров, лазерных беспилотников и спутников, оснащенных ракетами. Значит новая гонка вооружений, потому что «другой альтернативы нет»?

Александр Панов, «Новая Газета»