Верующие из Витебска: Ксендз Павел для многих семей стал духовным отцом 22.01.2019, 9:03

Иллюстрационное фото A. Żabka

Высылки польских ксендзов из Беларуси могут иметь политический характер?

Годы служения на Витебщине, преданная работа для прихожан и уважение для языка и истории. Несмотря на все это, ксендза Павла Кнурека, гражданина Польши, высылают из Беларуси. Верующие требуют вернуть своего пастыря, но власти даже не объясняют запрет на служение настоятелю Витебской кафедры, сообщает «Белсат».

Настоятелем Витебской кафедры ксендз Павел стал более года назад. Но пастырской работе в Беларуси посвятил значительную часть жизни.

«Ксендз Павел служил в Беларуси 17 лет, много работы провел на этой земле. И когда он начал работать здесь, в приходе Иисуса Милосердного, занимался пастырской деятельностью и всячески призывал людей приходить в храм», – говорит верующая прихода Иисуса Милосердного в Витебске Вероника.

За короткое время настоятель сумел оживить Кафедральный приход. Петр Глод, председатель приходского комитета, говорит:

«Дети сюда подтянулись, молодежь. Приход ожил, он стал жить костельной жизнью».

«Особенно для меня, для моей семьи, для наших многих молодых семей из нашего прихода он стал таким духовным отцом. С любой проблемой, с любым вопросом жизненным или с вопросом, который возникал в супружеской жизни, можно было к нему обратиться», – рассказывает Анастасия, верующая прихода Иисуса Милосердного в Витебске.

Сейчас приход будет жить без духовного отца – священник не получил разрешения на дальнейшее служение в нашей стране и был вынужден покинуть Беларусь. Так постановил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Епископ Олег Буткевич, ординарий Витебской епархии:

«Обиднее всего, что видимой причины, по которой он должен был бы не получить этого разрешения, просто нет. По крайней мере, мы ее не видим».

Возмущенные верующие обратились к властям с просьбой продлить служение священника Павла в Беларуси или хотя объяснить причину его высылки. Однако от аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей приходят одни отказы. Поэтому прихожане собирают подписи под обращением в администрацию главы государства.

«Разве, сидя в Минске, можно определить, кто здесь нужен, и кто может работать здесь?», – возмущается Петр Глод, председатель приходского комитета.

Неделю назад власти запретили служить в Беларуси польскому священнику Собеславу Томале. Отец Собеслав отработал в Солигорске два десятилетия и участвовал в строительстве костела.

«Этих людей причислили к группе, которая строит белорусское гражданское общество, независимое от властей. Как это ни парадоксально, они были наказаны за то, что были хорошими священниками, активными участниками общественной жизни», – объясняет Лукаш Ясина, Польский институт международных дел.

В Витебской епархии на 170 тысяч католических верующих – только около 70-ти священников. Чуть ли не половина священников – это иностранцы, преимущественно из Польши. Епархия давно борется с отсутствием новых священнических призваний. В семинариях обучаются будущие священнослужители, но их слишком мало, говорит витебский ординарий епископ Олег Буткевич:

«К сожалению, пока еще своими силами, священнослужителями, которые родом из нашей страны, организовать окормление на соответствующем уровне не имеем возможности».

По мнению журналиста, члена Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута, высылки польских ксендзов имеют политический характер:

«Удаляются польские граждане, и это происходит несмотря на то, что официально мы продолжаем говорить о каком-то потеплении в отношениях между Польшей и Беларусью».

«Польское государство должно реагировать на это, так как священники – польские граждане, а преследование граждан Польши должно вызывать реакцию польских дипломатических миссий в Беларуси. Надеюсь, что такая реакция будет», – добавляет Лукаш Ясина, Польский институт международных дел.