Топ-6 скандальных застроек Минска: что с ними сейчас? 1 25.01.2019, 15:18

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ФОТО: BELSAT.EU

Ресторан друга Лукашенко и элитный жилой комплекс в центре Минска.

«Белсат» подготовил обзор самых скандальных проектов застроек в Минске за последние годы, а также выяснял, на какой стадии они находятся.

Бизнес-центр возле парка Челюскинцев

Бизнес-центр в жилом дворе на Независимости, 93б строит фирма «Ветер», подконтрольная крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Согласно проекту, это будет бизнес-центр класса А с паркингом на 126 машиномест. Против строительства в 2018 году выступили местные жители: они выходили на пикеты, подавали жалобы в государственные органы и обращались в суд. По их мнению, бизнес-центр и парковка расположены слишком близко к их домам. Кроме того, по мнению юристов, застройка затрагивает охранную зону, где находится так называемый «генеральский дом».

Стройка во дворе по улице Толбухина. Belsat.eu

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура действительно нашла нарушения в проекте: расстояние новой парковки до соседнего здания на Толбухина, 3 не соответствует нормам. Дело в том, что на Толбухина, 3 ранее размещалась гостиница «Дружба», а теперь там – общежитие. Согласно законодательству, это разный тип зданий (административный и жилой соответственно) и расстояние от новой парковки должно быть разным. Но застройщик при утверждении проекта подавал старое удостоверение, согласно которому на Толбухина находится именно административное здание гостиницы.

Стройка во дворе по улице Толбухина. Belsat.eu

Юрист Александр Жук, который оказывал помощь инициативной группе местных жителей в суде, считает: письмо прокуратуры не изменит ситуацию, так как имеет фактически рекомендательный характер.

«Согласно закону о прокуратуре есть несколько форм документов, обязательных для исполнения. Среди них – предписание и представление. А это письмо прокуратуры, ни предписание, ни представление. Таким образом этот документ является просто констатацией факта: да, были нарушения, и было бы хорошо их исправить. Если никто ничего не сделает, то привлечь их к ответственности невозможно », — отмечает Жук в беседе с belsat.eu.

Стройка во дворе по улице Толбухина. Belsat.eu

В свою очередь местные жители не собираются сдаваться. Как сообщила belsat.eu представительница инициативной группы Елена, они будут пытаться пробиться на прием к чиновникам и продолжить обжаловать проект застройки в судебном порядке.

«По мнению общественности, если застройщик подал недостоверные документы (насчет здании на Толбухина, 3. – прим.), то это очень серьезное нарушение. Это же не ошибка, это умышленный подлог, – говорит Елена. – Расстояние парковки от жилых домов – это принципиальный вопрос, это безопасность людей. Мы делаем все, что в наших силах».

Уплотнение Сухарево и снос церкви «Новая жизнь»

Микрарайон Сухарево. Ирина Ареховская /Belsat.eu

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома заказал план застройки территории площадью в 170 га в микрорайоне Сухарево. В рамках масштабного проекта, который власти хотят реализовать до 2030 года, население микрорайона должно вырасти с 12 до 28 тысяч человек, планируется построить многоквартирное жилье и общественные объекты, а также снести 79 частных домов и здание протестантской церкви «Новая жизнь».

Микрарайон Сухарево. Ирина Ареховская /Belsat.eu

Проект застройки был представлен 16 января 2019 года, местные жители выступили против. Жителей района также поддержали лидеры «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец и Виталий Рымашевский. Рымашевский, в частности, призвал создать инициативную группу и собрать 10 тысяч подписей против проекта уплотнения Сухарево.

Что касается церкви «Новая жизнь», то городские власти пытаются конфисковать здание уже почти 14 лет. В 2009 году протестантов лишили права собственности, а в 2010 году Хозяйственный суд наказал «Новую жизнь» штрафом в размере около 86 тысяч USD. Верующие считают действия властей незаконными, они проводили голодовки, устраивали ночные дежурства, а судебные штрафы не выплачивали.

Церковь «Новая жизнь». Ирина Ареховская /Belsat.eu

До сих пор прихожанам удавалось отстоять свою церковь, но что будет теперь – неизвестно. Узнать о дальнейших планах верующих в их конфликте с властями пока нет возможности – как сообщили в церкви, сейчас пастор «Новой жизни» Вячеслав Гончаренко находится за границей, а больше никто комментировать ситуацию не уполномочен.

Эпопея с не-Кемпински

Отель «Кемпински» возле цирка начала строить дочерняя структура группы компаний «Трайпл» олигарха Юрия Чижа – Elite Estate JLCC company. Фирма получила чрезвычайные льготы специальным указом Александра Лукашенко от 11 мая 2010 года. Сдать объект планировалось еще до 1 мая 2014 года. Однако у Юрия Чижа возникли финансовые трудности (весной 2016-го его вообще арестовал КГБ), и проект был заморожен.

Здание в Белгосцирка на берегу Свислочи Belsat.eu

При этом СМИ выяснили, что мировой бренд «Kempinski» не имеет отношения к строительству гостиницы в центре Минска, хотя именно это название фигурировало в указе Лукашенко. Стройка сопровождалась нарушением законодательства об охране исторических памятников, обвинениями в коррупции и возмущениями общества.

Здание в Белгосцирка на берегу Свислочи Belsat.eu

В 2017 году финансировать завершение стройки гостиничного комплекса взялся российский «Сбербанк». Долю Elite Estate JLCC company россияне выкупили за символическую сумму в 1,99 белорусского рубля. На тот момент в проект уже было вложено около $ 100 млн, и примерно столько же требовалось вложить для его завершения. 10 апреля Александр Лукашенко в очередной раз перенес сроки завершения стройки с 2018 на 2020 год.

Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи Belsat.eu

В прошлом году в «Сбербанке» заявили, что вместо гостиничного комплекса около цирка появится офисный центр. Как заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на верхних этажах здания будут размещаться офисы (в том числе центральный офис «БПС-Сбербанка»), а на нижних – магазины, кафе и рестораны.

Торговый центр на Октябрьской площади

После сноса музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади начали строить многофункциональный комплекс, который должен объединить офисы, торговый центр, ресторан на крыше и подземный паркинг. БК «Капитал-Центр» должен появиться в 2020 году. За освоение территории взялась компания «Белинте-Робе», входящая в строительный «Дана-холдинг», наиболее известный проектами «Маяк Минска» и «Minsk World». Это – бизнес сербских олигархов, братьев Каричей. Боголюб Карич считался самым успешным бизнесменом времен правления Слободана Милошевича, но после смены власти в Сербии позиции Карича сильно ослабли.

Многофункциональный комплекс по улице Октябрьская. Belsat.eu

Проект застройки Октябрьской площади вызвал волну возмущения в обществе. Специалисты считают, что здание БК «Капитал-Центр» слишком велико, оно не вписывается в городской архитектурный ансамбль и полностью портит вид Октябрьской площади.

«Дичь, которую будет видно со всех концов города», – отмечал в прошлом году в комментарии журналистам искусствовед Сергей Хоревский.

Сейчас на площадке будущего БК «Капитал-Центр» ведутся активные строительные работы.

Многофункциональный комплекс по улице Октябрьская. Belsat.eu

Ресторан друга Лукашенко в заказнике «Лебяжий»

Жилой комплекс возле заказника «Лебяжий». Фото Belsat.eu

Еще в 2014 году Александр Лукашенко подписал указ №365, согласно которому компания «Тапас» получила часть территории рядом с заказником «Лебяжий» для построения там многофункционального комплекса. Проект застройки сам по себе вызвал много вопросов у общественных активистов и экологов – они высказывали мнения, что жилищный комплекс может навредить природе. Однако в 2018 году ситуация еще более обострилась – в уже утвержденный проект стали вносить существенные изменения.

Жилой комплекс возле заказника «Лебяжий». Фото Belsat.eu

Блогер Антон Мотолько 2018 году обратил внимание на то, что вместо спортивных площадок и детской зоны застройщик решил поставить 8 коттеджей, а дома сделал еще не 8-этажными, а 9-этажными. За самовольную стройку еще одного этажа «Тапас» оштрафовали в административном порядке на сумму, не превышающую 1200 долларов, однако за дополнительный этаж застройщик получит 1,4 млн USD. Но самое главное, что «Тапас» заше на береговую линию пруда Лебяжий, хотя эта зона имеет статус «территории с особым режимом освоения и содержания». Теперь там должен появиться ресторан.

Стройка возле заказника «Лебяжий» Belsat.eu

Особенно скандальной делает ситуацию тот факт, что владелец «Тапаса» Павел Белый – нападающий хоккейной команды Александра Лукашенко. Вместе с Лукашенко он играет в хоккей минимум с 2006 года. За это время бывший спортсмен стал топовым бизнесменом и одним из главных застройщиков Минске. По состоянию на 2018 год 38-летний Павел Белый занимает 34-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов.

Элитный жилищный комплекс в центре столицы

Троллейбусный парк. Ирина Ареховская/Belsat.eu

Закрытый элитный жилищный комплекс на территории бывшего трамвайно-троллейбусного парка №1 планирует построить компания «А-100 Девелопмент» – эта фирма входит в состав группы компаний «А-100», владельцем которой является бизнесмен Александр Центер. Аукцион по продаже территории площадью в 6,76 гектаров в границах пр. Независимости – пр. Машерова – ул. Красная – ул. Киселева прошел 12 сентября 2017 года. Участок был выкуплен «А-100 Девелопмент» за 8,8 млн USD, там должно быть построено элитное жилье. Застройка коснется не только территории бывшего троллейбусного депо, но также здания, где раньше размещалась галерея «Ў». Новый жилищный комплекс появится фактически во дворах жилых домов.

Троллейбусный парк. Ирина Ареховская/Belsat.eu

Belsat.eu подробно рассказывал об этом проекте еще в сентябре 2018 года. По словам координатора компании «Городской Лесничий» Игоря Корзуна, который знаком с деталями предыдущего проекта, всю территорию жилищного комплекса планировалось обнести забором, куда будет запрещен вход гражданам. Игорь Корзун подчеркивал: даже если «А-100 Девелопмент» хочет построить жилищный комплекс, то вокруг него можно было бы создать кафе, магазины и галереи. Но получается, что огромная территория в центре Минска может просто исчезнуть из общественной жизни – туда будут иметь возможность попасть только люди с чип-ключом.

Между тем пока что проект далек от реализации. Как сообщили belsat.eu в компании «А-100 Девелопмент», проект жилищного комплекса до сих пор не согласован с городскими властями. Представитель компании отметил, что новостей по теме застройки бывшего трамвайного депо следует ожидать не ранее, чем через полгода.