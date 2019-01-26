Украинский нардеп Береза принял вызов на дуэль сенатора РФ 12 26.01.2019, 20:24

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Борислав Береза

Борислав Береза заявил, что ожидает, когда российский сенатор Игорь Морозов бросит ему перчатку.

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Игоря Морозова, который из-за инцидента с российской пропагандистской Ольгой Скабеевой во французском Страсбурге предложил украинскому нардепу дуэль. Об этом Береза сообщил 26 января в Facebook.

"Я так понял, что теперь на мне решил пропиариться весь нафталин из-за поребрика. Какое-то животное, считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиот. Может, хворь какая там у них?" – написал он.

Нардеп отметил, что сообщение о дуэли ему переслал российский приятель, который никогда не слышал про деятельность рязанского сенатора.

"Видимо, нажралось оно у себя в Рязани несвежей настойки боярышника и понеслось в его замутненном сознании... Но забавнее всего то, что он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА (украинская модернизация советского танка Т-72. – Прим.) сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", – подчеркнул он.

24 января во время брифинга первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко.