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10 географических названий, которые почти никто не может произнести правильно

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  • 27.01.2019, 11:11
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Порой туристы хотят попасть в места, которых и вовсе нет на Земле.

AdMe.ru вооружился словарями и уточнил, где надо ставить ударение в популярных географических названиях.

10. Вашингтон

Название столицы США корректно произносить с ударением на последний слог: Вашингто́н. Так же, как и одноименный штат. А вот в фамилии 1-го американского президента Джорджа Вашингтона, в честь которого названы и город, и штат, ударение падает на 1-й слог: Ва́шингтон. При этом на английском языке и название города, и фамилия произносятся одинаково: ударение ставят на 1-й слог. Однако у русского языка свои нормы.

9. Шри-Ланка

Название этого государства корректно произносить с ударением на последнем слоге: Шри-Ланка́. Причем ударение на окончании сохраняется во всех падежах.

8. Балашиха

Большинство людей говорят Бала́шиха, потому что так привычнее звучит. Даже в песне пелось: «Самая красивая девушка в Бала́шихе...» Однако корректно ставить ударение на предпоследний слог и говорить Балаши́ха. И никак иначе.

7. Алма-Ата

Алма-Ата — это тот случай, когда географическое название на языке происхождения разнится с написанием и произношением на русском языке. На казахском город называется Алматы, а вот нормативное название на русском — Алма-Ата.

6. Барбадос

Название этого государства на берегу Карибского моря правильно произносить, делая ударение на 2-й слог: Барба́дос.

5. Рейкьявик

В данном случае путаница, возможно, связана с песней «Рейкьявик» российской рок-группы «Маша и медведи», где в припеве ударение ставят то на «я», то на «и». Поэтому важно запомнить, что ударение в названии столицы Исландии падает на «я» и грамотно говорить Рейкья́вик.

4. Сидней

Ударение в данном случае падает на 1-й слог — на букву «и». Единственный нормативный вариант — Си́дней.

3. Названия польских достопримечательностей и регионов

Ударение в польском языке в большинстве случаев (за рядом исключений) падает на предпоследний слог. Это касается в том числе географических мест, названий достопримечательностей. Данное правило (касаемо польских регионов) перешло в русский язык. Поэтому курорт на берегу Балтийского моря называется Коло́бжег, город — Легни́ца, гора на польском горнолыжном курорте Закопане — Губалу́вка, а главная улица этого городка — Крупу́вки.

2. Гоа

В данном случае при произношении порой допускают 3 ошибки. Во-первых, ставят ударение на «а», но правильный вариант — с ударением на «о»: Го́а. Во-вторых, можно услышать такой речевой оборот: «поехать на Гоа». Однако Гоа — это не остров, а штат на юго-западе Индии, а стало быть, правильно говорить «поехать в Гоа». Возможен также вариант «поехать на побережье Гоа». Кроме того, иногда путают и род. Важно помнить, что это штат, следовательно, Гоа — слово мужского рода.

1. Бали

Большинство произносят название острова с ударением на «и»: Бали́. Однако это неверно. Правильно говорить Ба́ли. Именно такой вариант произношения дает «Словарь собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко. В сети ходит несколько четверостиший, которые помогут запомнить правильное произношение:

Давно у нашей Гали вилла есть на Ба́ли.


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