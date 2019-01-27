Венесуэла восстала против Мадуро: главное 2 27.01.2019, 13:12

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Хронология революционных событий.

В Каракасе днем 23 января начались массовые протесты против правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

На одном из митингов спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Его заявлению предшествовало непродолжительное восстание нескольких военных, укравших для этой цели оружие. Офицеры, требуя отставки Мадуро, в ночь на 21 января захватили блокпост силовиков в Каракасе. Однако лояльным диктатору силам удалось задержать восставших.

Более недели назад, 15 января, Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, проголосовала за резолюцию, в которой содержится обвинение Мадуро в узурпации власти, пишет dsnews.ua.

26 января

21:20 Правительство Венесуэлы отвергло требования Евросоюза назначить новые президентские выборы

Об этом заявил глава правящей партии Диосдадо Кабелло.

Кроме того, он отметил, что такие лидеры, как испанский премьер Педро Санчес, "должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".

19:08 Страны-члены Совбеза ООН должны решить, на чьей они стороне и поддержать оппозиционера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Пришло время для других стран решить, на чьей вы стороне. Нет времени медлить и играть в игры. Или вы стоите с силами свободы, или вы находитесь в союзе с Мадуро и его хаосом", - заявил Помпео.

Кроме того, он призвал всех членов Совбеза ООН признать временным лидером страны оппозиционера Гуайдо.

В то же время, представитель России обвинил США в поддержке "попытки государственного переворота" в Венесуэле.

"В Венесуэле нет угрозы для мира и безопасности ... Если что-то угрожает миру, то это бесстыдные и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законного президента Венесуэлы", - заявил Василий Небензя.

17:29 Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле

Инициатором созыва заседания выступили США.

Госсекретарь США Майк Помпео будет просить Совбез ООН признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.

Кроме того, США будут настаивать на поддержке переходного правительства Венесуэлы.

15:58 Французский президент Эммануэль Макрон выдвинул требования президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

Он заявил, что если в течение восьми дней не будут объявлены выборы, Париж признает главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу", - написал Макрон.

Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.

14:26 Досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев

Об этом заявил лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо.

По его словам, выборы должны проводиться в самые короткие сроки. В то же время Гуайдо выступил за оздоровление венесуэльской избирательной системы.

"Мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее", - заявил он.

Он добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

25 января

08:49 Вашингтон может применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан", - сказал Помпео, отвечая на вопрос, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам.

24 января

23:55 Число погибших в ходе акций протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигло 26 человек.

Об этом сообщила неправительственная организация (НПО) "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов" (OVCS)."К 14:00 (20:00 по киевскому времени) были подтверждены данные о 26 убитых в ходе протестов. В это число входят жертвы, чьи личности были установлены", - говорится в сообщении организации.

Больше всего погибших зафиксировано в столичном округе - семь. В штате Амасонас - два человека, в Баринасе - три, в Боливаре - пять, в Монагасн - два, в штате Португеса - три, в штате Тачира - три. Еще один человек погиб в штате Яракуй.

22:57 Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он закроет посольство и все консульства страны на территории США.

Об этом Мадуро заявил во время выступления в верховном суде страны, трансляция которого ведется в Twitter.

22:45 Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что останется на своем посту до конца каденции.

"Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия", - заявил он.

Говоря о выступлениях сторонников оппозиции, глава государства заявил, что "мы столкнулись с попыткой госпереворота, и мы должны максимально решительно ему противостоять".

21:29 США обратились в ООН с требованием проведения Совета безопасности организации по ситуации в Венесуэле.

"США официально запросили проведения открытого заседания СБ ООН в субботу в 9:00 по местному времени (16:00 по Киеву) для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении миссии США при ООН в Twitter.

20:03 Турекий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что был шокирован решением президента США Дональда Трампа о признании временным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Турецкий лидер выразил уверенность, что "народ Венесуэлы поддержит избранного им лидера". Он также напомнил, что "Европейский союз проигнорировал попытку государственного переворота в июле 2016 года в Турции".

19:27 Российский лидер Владимир Путин по телефону выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога", - указано в сообщении администрации президента РФ.

18:12 Венесуэльская армия назвала заявления лидера оппозиции Хуана Гуаидо, "переворотом".

"Венесуэльские военные считают заявления оппозиционного лидера Хуана Гуаидо о президентских амбициях "переворотом"", - указано в сообщении информационного агентства AFP.

14:12 В ходе акций протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 16 человек.

По данным местного издания La Prensa de Lara, люди погибли в нескольких штатах страны, в частности в столице Каракасе.

В то же время местная организация "Центр мониторинга социальными конфликтами" сообщает о 13 погибших. Однако отмечено, что это жертвы столкновений, личность которых удалось подтвердить.

Общественная организация Foro Penal сообщила о задержании по меньшей мере 43 человек во время протестов в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.

12:37 Глава Европейского парламента Антонио Таяни призывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро воздержаться от применения силы в отношении противников его режима.

Таяни требует, чтобы Мадуро уважал народ Венесуэлы, сказано в посте в Twitter.

"Я напоминаю, что Европейский парламент уже обратился в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, совершенные режимом", - добавил Таяни.

12:35 Министерство иностранных дел России не признает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо и.о. президента, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Приведение к присяге оппозиционного врио президента Венесуэлы и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе", - заявили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из ряда стран поступают некие "сигналы", свидетельствующие якобы о подготовке "вооруженного вмешательства извне".

"Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - добавили в ведомстве.

12:01 Акции ПАО "Роснефть" сегодня упали на фоне политического кризиса в Венесуэле, с которой у российской государственной компании есть нефтяные проекты.

На Московской бирже к 11:23 (по киевскому времени) акции "Роснефти" подешевели до 409,7 рубля (-2,4%), минимум сделок составил 406,7 рубля (-3,1%), при этом объем торгов превысил 2,166 млрд рублей.

"Роснефть" реализует пять проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле с национальной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PdVSA): Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%).

10:53 В Венесуэле необходимо провести новые выборы, чтобы народ мог выбрать достойного президента.

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС поддерживает оппозиционный парламент Венесуэлы. Кроме того, она добавила, что народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе".

Также Могерини категорически против ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности, о чем предупредила самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею.

"Насилие и жестокость сил безопасности абсолютно недопустимы и не помогут выйти из кризиса", - подчеркнула Могерини.

Также она подчеркнула, что ЕС готов поддержать "восстановление демократии и правового государства в Венесуэле с помощью заслуживающего доверия мирного политического процесса, который пройдет в соответствии с конституцией".

10:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президенома Венесуэлы Николасом Мадуро и выразил ему свою поддержку.

Об этом сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин у себя в Twitter.

"Наш президент провел телефонный разговор и выразил поддержку от Турции президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сказав:" Мой брат Мадуро! Держись, мы поддерживаем вас!", - написал Калин.К своему посту он добавил хэштег #WeAreMADURO (Мы - Мадуро).

09:18 Во время антиправительственных протестов по всей Венесуэле силовики задержали 218 человек

По данным венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, семь человек были убиты.

В течение 23 января были задержаны 175 человек. Кроме того, 22 января задержали 34 человека, а еще днем ранее - девятерых.Также отмечается, что семь протестующих убили 23 января. Подробности их смерти не приводятся.

07:31 Руководство Кубы поддержало президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как председатель Нацассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. главы государства

"Выражаем полную поддержку и солидарность Кубы законном президенту Николасу Мадуро перед лицом попытки государственного переворота. Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика", - написал кубинский министр в микроблоге Twitter.

Firme apoyo y solidaridad de #Cuba con el Presidente constitucional @NicolasMaduro ante intento golpista. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 23 января 2019 г.

В свою очередь председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал произошедшее в Венесуэле "попытками империализма дестабилизировать страну и дискредитировать боливарианской революции".

Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что признание американским руководством Хуана Гуайдо главой Венесуэлы является ярким проявлением вмешательства во внутренние дела государств.

06:39 США не признают разрыва дипломатических отношений с Венесуэлой, о котором ранее заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майка Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Глава Госдепа также заявил, что Вашингтон не считает значимым заявление действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", - сказал он.

При этом Помпео пригрозил готовностью Вашингтона "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

00:32 Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес высказал поддержку действующему президенту страны Николасу Мадуро.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - написал он в соцсети.

Министр добавил, что армия будет "защищать конституцию страны и обеспечивать суверенитет".

23 января

23:52 Лидер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который был признан США временным президентом страны, выразил поддержку американским дипломатам.

"На основании полномочий, данных мне конституцией, сообщаю руководителям всех дипмиссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- написал он в соцсети.

23:26 Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ему оказал поддержку турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Недавно я получил звонок от президента Турции (Эрдогана ). Наш друг сказал мне выступить и передать народу Венесуэлы, что Турция его поддерживает", - заявил Мадуро.

22:55 Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился прервать дипломатические связи с США.

"Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединенных Штатов", - заявил Мадуро во время выступления в столице Венесуэлы Каракасе перед своими сторонниками.

21:00 Президент США Дональд Трамп 23 января признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны.

По словам Трампа, он использует в полном объеме "экономические и дипломатические рычаги Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления демократии в Веенесуэле".

Президент США также призвал другие страны Запада признать Гуаидо главой Венесуэлы.

Объявлению Трампа, как пишет El Nacional, предшествовало заявление Гуаидо, который во время митинга назвал себя временно исполняющим обязанности президента страны.

20:04 Появилась информация о готовности Трампа признать Гуаидо врио президента Венесуэлы.

Как писало агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, это должно произойти на фоне протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро

Для этого сам Гуаидо должен провозгласить себя временным лидером Венесуэлы, ведь до сих пор он избегал этого.

В таком случае Венесуэла пересмотрит статус своих официальных дипломатических отношений с США, и это угрожает обострением отношений между странами.

Кроме того, по данным Reuters, такой шаг Вашингтона может стать для Мадуро оправданием для ареста оппозиционера.