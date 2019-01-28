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«Баста!»: На гомельской фабрике зарплату выдают колготками и чулками

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  • 28.01.2019, 15:21
  • 2,459
Архивное фото kamora.by

Сотрудники предприятия уже не впервые с этим сталкиваются.

Из Гомеля пишут: на трикотажной фабрике «8 марта» зарплату выдали колготками, чулками, носками и нижним бельем, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Сотрудники предприятия уже не впервые с этим сталкиваются. Зарплату пытаются «обналичить» на рыках и железнодорожном вокзале. Интересно, что пару дней назад на местном телевидении вышел сюжет о фабрике, в котором рассказывалось о росте зарплат и внедрении новых технологий.

И не поспоришь ведь. Новые технологии внедрены, сбыт продукции налажен, зарплата выросла - теперь без сумки за ней и идти нет смысла.


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