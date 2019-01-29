Николай Статкевич: Лучший путь к переменам - честные выборы 6 29.01.2019, 15:56

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Николай Статкевич

В Беларуси возможно народное восстание.

В Санто Доминго проходит заседание Совета Социалистического Интернационала - всемирного объединения более 100 социал-демократических партий. Кандидат в президенты Беларуси от Белорусского Национального Конгресса, лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич выступил на этом заседании с докладом, текст которого приводится ниже:

Дорогие друзья!

Мир с волнением следит за драматической борьбой народа Венесуэлы за свободу. Мы видим, к чему приводит авторитарное управление, имеющее целью полный контроль над страной, а не ее свободное развитие.

Методы управления господина Мадуры во многом заимствованы им у его друга - беларуского диктатора. Но Беларусь от экономического коллапса пока спасает огромная помощь России, которой господин Лукашенко пообещал "объединение" наших стран. Из-за разницы в размерах это означает поглощение Беларуси Россией.

Сейчас российская помощь уменьшается. Но беларуский режим в ответ лишь усиливает социальное давление на граждан и отказывается от необходимых реформ.

Напряжение в стране и ненависть к диктатору растут. О желании перемен заявляют 80% опрошенных.

Мы хотели бы мирных перемен, лучший путь для которых - честные выборы. Но голоса на беларуских "выборах" уже давно не считают. Здесь господину Мадуро еще очень далеко до своего учителя Лукашенко.

Чтобы не было протестов против наглого мошенничества на "выборах", диктатор теперь допускает на них только фиктивных соперников, готовых подтвердить его "победу".

По предложению нашей партии коалиция "Беларуский Национальный Конгресс" выдвинула меня кандидатом в президенты страны. Но диктатор давно подготовился к этому. После моего освобождения в 2015 году из 5-летнего заключения, власти на 8 лет незаконно запретили мне участвовать в выборах в качестве кандидата.

Беларусский народ больше не смирится с фактически безальтернативным избирательным фарсом вместо честных и справедливых выборов.

Очередная "элегантная победа" диктатора может закончиться народным восстанием. В регионе появится еще один очаг конфликта.

Мы будем добиваться восстановления конституционного права на участие в выборах и демократизации избирательного законодательства. Мы хотим, чтобы беларусы получили шанс на мирный путь перемен.

Народная Грамада обращается с призывом к солидарности ко всем братским партиям. В первую очередь, мы просим партии, чьи страны представлены в Комитете по правам человека ООН, ускорить рассмотрение заявления о моем незаконном осуждении.

Мы обращаемся к партиям из стран ЕС. Помощь ваших правительств ненавидимому народом беларускому диктатору без реальных уступок с его стороны дискредитирует идеалы демократии и сам ЕС в глазах беларусов. Требуйте полного выполнения условий начала диалога ЕС с диктатором - не только освобождение, но и реабилитация всех политзаключенных. А так же прекращения репрессий против активистов и независимых СМИ. Среди которых - лидер независимого профсоюза Геннадий Федынич, молодежный лидер Дмитрий Полиенко, сайт "Хартия-97", журналисты телеканала "Белсат", редактор портала Tut.by.

Я также обращаюсь к нашим коллегам из "Справедливой России". Любые ответственные политические силы Беларуси готовы учитывать национальные интересы вашей страны. Но мы требуем учитывать интересы и нашего народа, его право на независимость, свободу и национальное развитие. В том числе - на сменяемость власти.

Конечно, у ваших генералов есть искушение воспользоваться нашей борьбой против диктатуры и вмешаться, чтобы получить себе территорию "стратегического балкона", которым они считают Беларусь. Но наш народ не примет покушения на независимость страны и попыток вернуть ему ненавидимого диктатора на чужих штыках. И тогда симпатии большинства беларусов к России обратятся в противоположность, а "беларуский балкон" превратится в "котел". Такое в нашей истории уже случалось.

Только взаимное уважение прав позволяет создать надежное и долговременное основание для стратегического партнерства между нашими народами.

Я прошу делегацию "Справедливой России" передать это послание руководству вашей страны.

Дорогие друзья! Невзирая на конфликты, которые раздирают нашу планету, на попытки диктаторов в разных частях света подавлять волю людей к свободе и справедливости, ход истории неумолим. Благодаря человеческому достоинству и солидарности дело свободы победит во всем мире.