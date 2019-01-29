Белорус пригнал авто из РФ: «Все было хорошо ровно три дня, а потом «стуканул» мотор» 29.01.2019, 19:55

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фото с сайта ABW.BY

Две реальные истории о пригоне авто из России.

Тема пригона автомобилей из России для белорусских автомобилистов не теряет актуальности уже несколько лет. Отсутствие таможенной пошлины и привлекательные цены на внутреннем рынке РФ выливаются в серьезную экономию, так что народная тропа на восток не зарастает. Она бы и вовсе превратилась в глубокую колею, не пугай потенциальных белорусских покупателей разгул мошенничества, хаос и беззаконие, сопровождающие покупку российской "бэушки", пишет abw.by.

Но волков бояться - в лес не ходить, немалое число людей решается на рискованный шаг. Как покупаются машины в России, изучаем на конкретных примерах.

Сергей в октябре отправился в Москву на поиски Audi:

"Нужна была машина. Денег, к слову, не было вообще, так как дети только пошли в первый класс. На работу я уезжаю очень рано, около 5 утра, поэтому забота о двоих детях ложится на плечи моей жены, а без машины это сделать очень тяжело.

Решили одолжить денег и купить автомобиль. Почему Россия? Конкретно сказать о том, что в России дешевле, нельзя, но выбор машин там больше, а иногда появляются очень интересные предложения.

Совет: не пожалейте времени на кропотливое и регулярное изучение сайтов объявлений - привлекательные предложения не будут ждать долго.

Где-то полтора месяца я сидел на различных сайтах, просматривал объявления о продаже. И вот однажды увидел в продаже Audi A6 2009 года выпуска в кузове седан. Продавали его в Москве. Двигатель бензиновый 2,8-литровый. За машину хотели 6500 долларов. По ПТС это был второй владелец, что неплохо, в объявлении было очень много фотографий. Цена, на мой взгляд, очень заманчивая, да и машина понравилась.

Я позвонил владельцу, это было около 17 часов. Мне сказали адрес, и уже в 19.00 я выехал в Москву. Мы договорились о том, что в 7 утра на следующий день я буду у него, мы осматриваем авто и, если все понравилось, едем переоформлять.

Совет: будьте готовы действовать быстро и отправиться в путь буквально через пару часов.

Я взял с собой жену, и где-то в районе Смоленска мне приходит SMS от владельца, что машину уже купили. Ехать обратно не вариант, поэтому мы решили приехать в Москву и весь следующий день искать автомобиль, по возможности выезжая на осмотр. По дороге искали подходящие варианты в объявлениях.

Совет: общайтесь только с реальными владельцами.

Очень много в Москве "разводил". Например, смотрели Mazda6, состояние вроде нормальное, цена адекватная. На звонок отвечает женщина, которая рассказывает, что она один владелец, перечисляет все работы, которые делались в машине. По итогу едешь на другой конец Москвы, там какой-то автосалон, а женщина просто сидит на телефоне и принимает эти звонки. На улицу Mazda выгонять отказались, она стояла в каком-то подвальном помещении, вся в плесени, то ли "утопленник", то ли еще что, воняла просто ужасно.

Я вообще искал себе Audi A6 и Аudi A4 2008-2010 годов выпуска. Ценовой диапазон был до 7000 долларов.

Про перекупщиков вообще отдельная тема. Машина "ушатанная", он кричит, что он один владелец, но в ПТС вписан вообще не он. Классическая ситуация.

В тот же день около 18 часов в объявлениях появилась интересная A4 в кузове B8, мотор 1.8 бензин. За нее просили 7200 долларов.

По цене с учетом возможного торга было более-менее нормально. Решили встретиться и посмотреть. Приехали, человек оказался адекватным, не перекупщик, в ПТС он был вписан 4 года назад. По его словам, в семье родился второй ребенок, поэтому багажника А4 уже не хватало, решил продавать.

В процессе разговора он скинул в цене 800 долларов, за 6400 мы машину забрали. После того как мы договорились по цене, поехали оформлять договор купли-продажи. В России есть круглосуточные конторы, которые этим занимаются. По Москве такой договор стоит порядка 1500 российских рублей, или 50 белорусских.

Что важно, для Беларуси такой договор должен быть в трех экземплярах: один забирает продавец, второй забирают при снятии с учета, третий нужен уже для постановки машины на учет".

К слову, средняя стоимость Audi A4 2009 года выпуска в базе объявлений на нашем сайте за последний год не опускалась ниже 10.900 долларов. Минимальная цена за, которую можно было найти такую Audi, была 9500 долларов, что на 3000 больше, чем заплатил Сергей.

"Конечно, если авто вызывает какие-то подозрения, то лучше вместе с владельцем поехать в ГИБДД. Там в его присутствии можно спокойно снять с учета и на "транзитах" уехать домой. Я же проверил машину по VIN на сайтах, чтобы она не была залоговая, не в угоне, поэтому решил обойтись без поездки в ГИБДД.

Совет: по возможности снимайте автомобиль с учета вместе с владельцем в ГИБДД, в остальных случаях проверить автомобиль можно по VIN на специальных сайтах.

Мы с продавцом рассчитались, я поехал. Так как снимать с учета можно было в любом городе, решил сделать это в Смоленске. При снятии с учета нужно предоставить только договор купли-продажи, который был оформлен ранее. "Номера" на машине остались московские. Единственное, что нужно сделать, - заранее зарегистрироваться на сайте и записаться в электронную очередь. Мы этого не сделали, поэтому пришлось ждать следующего дня, так как день в день они просто не принимают.

На следующий день машину успешно сняли с учета, что обошлось нам в 2500 российских рублей, или 80 белорусских. На ней мы доехали до Беларуси своим ходом. Приятно удивило то, что за весь путь от Москвы до Минска ушло около 40 литров бензина. Уже здесь я заплатил утилизационный сбор 780 рублей и поставил машину на учет.

Основные затраты - бензин туда и обратно. В Москве мы пробыли всего один день, ночевать там не пришлось, одну ночь провели в Смоленске.

Все было хорошо ровно три дня, а потом "стуканул" мотор. К слову, масло машина не "жрала", не троила, не дымила, работала идеально ровно. Как я понял, мотор накрылся из-за того, что автомобиль, по словам предыдущего владельца, стоял где-то 4 месяца, так как он улетал. Это было видно по дискам. Видимо, из-за этого заклинил масляный насос, цепь проскочила, ну и там все побило-поломало. В итоге то, что сэкономил, сразу же потратил на новый мотор..."

Еще одним человеком, который откликнулся на нашу просьбу, был Андрей. Они с супругой Ириной в октябре купили Citroёn C5:

"Мы с женой приобретаем уже второй автомобиль в России. Первый раз это было 4 года назад, тогда мы пригнали свой первый C5, а сейчас тоже поехали за Citroёn C5, только уже в кузове Х7, 2009 год выпуска.

Не рассматривали вариант пригона из Европы, так как цены там выше плюс растаможка, цены на бензин, визы и так далее. Тем более был уже опыт пригона из России, поэтому решили ехать туда.

Машину искали на Avito, искали конкретно C5. Изучали сайты примерно года полтора, тогда еще присматривались к вариантам, ценам. Смотрели что и как. Когда появились деньги, а это был сентябрь, продали старый Citroёn, в субботу нашли подходящий вариант, может быть, около шести вечера, а в девять с женой уже ехали в Тулу.

Совет: будьте готовы, что вместо скидки вам предложат иные дополнительные "плюшки".

Вместе с утилизационным сбором машина обошлась в 5500 долларов. Кстати, не знаю почему, но уже второй раз мы покупаем машину в России и во время торга не скидывают деньги, а сверху предлагают комплект практически новых колес.

Первый раз, четыре года назад, когда мы поехали в Россию, нас обманули. Тогда мы поехали в Орел. Вроде как машина была в хорошем состоянии, но владелец сказал, что она почему-то не заводится. Я, если честно, такие машины люблю покупать: знаешь где проблема, купил дешевле, сам доделал и ездишь.

Совет: будьте готовы, что в телефонном разговоре вам не скажут и половины правды про недостатки авто.

Мы приехали туда, а там просто нет половины мотора. Странно даже, почему это машина не заводилась! Ну а потом нашли вариант в Воронеже, который и купили. Я позвонил, машина была слегка ударена. Но владелец был настоящий, не "перекуп", скинул фотографии, рассказал что не так. Машина попалась удачная, отъездили на ней 4 года без серьезных поломок.

В этот раз было практически то же самое. Владелец у машины один, покупал он ее в автосалоне.

Есть все документы, все по обслуживанию. Договорились и поехали в ГИБДД. Там успешно сняли авто с учета, получили желтые "номера" и поехали в Беларусь.

Все получилось сделать без ночевок. В субботу вечером выехали в Россию, а вечером в воскресенье уже ехали обратно.

Следующий автомобиль однозначно будем покупать в России. Посудите сами. Мой товарищ купил такой же Citroёn, только дизельный. Он посмотрел очень много машин стоимостью где-то 8000 долларов, ездил смотреть, а там стоят "дрова", по-другому это не назвать. В итоге после долгих поисков он купил себе C5 за 9000 долларов. Да, состояние хорошее, комплект резины. Но это 9000, а тут 5500.

Средняя (синий) и минимальная (красный) стоимость Citroёn C5 2009 г.в. в базе объявлений ABW.BY

Да, в нашем Citroёn есть проблема с вентилятором охлаждения радиатора, но владелец нам все рассказал, показал все бумаги с сервиса, где была обнаружена неисправность. Вложить в эту машину 3000 долларов - будет уже самолет на колесах".

Совет: по возможности ищите автомобиль с одним хозяином в ПТС, просите отправить как можно больше фотографий.

О том, что покупка автомобиля в России может оказаться лотереей, мы писали уже давно. Казалось бы, сколько историй о подозрительных авто из России было рассказано, но всегда найдутся люди, которые поедут за машиной именно в соседнюю страну. Все-таки соблазн получить автомобиль за значительно меньшие деньги слишком велик. Осталось только выяснить, действительно ли риск найти машину подешевле будет оправдан.