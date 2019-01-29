закрыть
29 января 2019, вторник, 23:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

ЧВК Унгер

  • Илья Мильштейн, «Грани.ру»
  • 29.01.2019, 22:44
  • 1,252
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Как Путину вводить войска в Австрию, если его самого тоже отменят и расформируют?

Налогов не платить. Долги отменить. Банки, казино и биржи закрыть немедленно. Судебную систему упразднить. С религиями покончить. Все правительства расформировать. Все парламенты разогнать. Европейский союз распустить.

Как этого достичь? Способ имеется. Надо, чтобы Путин ввел войска в Австрию.

В таком духе выстраивала свою жизненную концепцию и с таким призывом (обращалась к российскому президенту https://charter97.org/ru/news/2019/1/26/321360/) Моника Унгер, 42-летняя "гражданка рейха", осужденная на днях к 14 годам заключения, и это, конечно, порождает вопросы. Непонятно, куда катится мир, если лидер ультраправой группировки скатывается в анархию. Неясно, почему женщину посадили, вместо того чтобы лечить и, быть может, вылечить. А главное, как Путину вводить войска в Австрию, если его самого тоже отменят и расформируют? Короче, мы не вполне постигаем, за что наказали Монику, а с ней и отдельных ее соратников, приговоренных к срокам от девяти месяцев до 10 лет.

Судя по утечкам из зала суда, противница всего на свете и сторонница нашего Владимира Владимировича называла себя президентом изобретенного ею государства и замышляла военный переворот. Для этих целей придунайские карбонарии издавали приказы по австрийской армии, забрасывая письмами Минобороны и требуя немедленно выступить в поход против законной власти, и выписывали ордера на арест действующих политиков. Когда же армия им не подчинялась и даже ордера не производили ни на кого из соотечественников ни малейшего впечатления, заговорщики ужасно расстраивались. Кроме того, они очень громко обсуждали в сети и при личном общении свои неудачи и очень громко грезили наяву о том, как их мечты сбудутся. Вот по совопокупости этих преступлений злоумышленников и посадили, обвинив в государственной измене и мошенничестве в крупном размере.

Впрочем, нельзя сказать, что вердикт, вынесенный в суде города Граца, совсем уж для нас загадочен. Нечто подобное мы ведь наблюдали и в российских судах. Когда, например, арестовывали и приговаривали "мальцевских" революционеров - простодушных в массе своей мужчин среднего возраста, безоглядно доверившихся провокатору и вышедших на улицы, дабы учинить очередной ноябрьский переворот. Полковника Квачкова нельзя не вспомнить, с его арбалетами и диверсантами, повязанными на дальних подступах к Москве. Ну и в особенности разные мыслепреступления, связанные с нелицеприятными воззваниями и грубоватыми высказываниями россиян в адрес власть имущих и неимущих, с оскорблениями органов чувств, церкви и социальной группы "менты неверные", тоже приходят на память. Получается, австрийская Фемида, то ли позавидовав нашей, то ли творчески осваивая иностранный опыт, включилась в борьбу с национал-предателями и пятой колонной?

Отчасти получается именно так. Поскольку указанная гражданка рейха вместе с подельниками пострадала преимущественно за убеждения, которые ее адвокат довольно точно охарактеризовал как "странные", и за слепую веру в запреты всех и всяческих присутственных мест. Она стала жертвой личных пристрастий к Владимиру Путину, фантастических грез о переустройстве мира и того полицейского австрийского государства, которое выдумала в своей голове. Причем так хорошо выдумала, что оно обрушилось на нее и покарало так, как у нас далеко не каждого Скрипаля репрессируют.

Она расплатилась в основном за болтовню, за вербальную "артподготовку" не пойми к чему, за "экстремизм" в помыслах - ведь у Моники и арбалетов-то нормальных не было, чтобы захватывать Вену или хоть ограбить банк. Она претерпела, грубо говоря, за правду. То есть за диковатые слова и мировоззренческие оценочные суждения, которые считала правдой.

Впрочем, утверждать, что фрау Унгер со своими единомышленниками совсем уж чиста перед законом, все-таки трудновато. Одно дело - личные убеждения, и немного другое - рассылка подстрекательских текстов с предписаниями генералам и офицерам австрийской армии срочно устроить путч. Одно дело - влеченье, род недуга к Владимиру Владимировичу, и нечто иное - "Путин, введи войска!".

Известно же, что президента РФ хлебом не корми, дай кого-нибудь присоединить или в крайнем случае объявить суверенными, но подконтрольными России гражданами. И если бы он услышал стоны Моники, изнывающей под гнетом ЕС, то как знать, мог бы и откликнуться. По примеру другого руководителя, однажды уже аннексировавшего Австрию под благовидным предлогом. Тянет ли это на измену родине и 14 тюремных лет - в том позволим себе усомниться. Но вообще призывы к оккупации едва ли приветствуются в любой, самой демократической стране.

Закрадывается даже мысль, что если бы Моника Унгер не взывала к Кремлю, ограничившись лишь провокационными речами и рассылкой идиотских писем, то ничего бы ей и не было, и сподвижников не притянули бы к суду. Вот, оказывается, какой он опасный, наш Путин, какой страшный, какой коварный, какой токсичный! Впору возгордиться, и ежели сегодня нет у нас занятия поинтересней, то, пожалуй, предадимся этой забаве. Будем гордиться Путиным, из-за которого даже в Австрии дают сталинские срока.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»