ЧВК Унгер Илья Мильштейн, «Грани.ру»

29.01.2019, 22:44

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Как Путину вводить войска в Австрию, если его самого тоже отменят и расформируют?

Налогов не платить. Долги отменить. Банки, казино и биржи закрыть немедленно. Судебную систему упразднить. С религиями покончить. Все правительства расформировать. Все парламенты разогнать. Европейский союз распустить.

Как этого достичь? Способ имеется. Надо, чтобы Путин ввел войска в Австрию.

В таком духе выстраивала свою жизненную концепцию и с таким призывом (обращалась к российскому президенту https://charter97.org/ru/news/2019/1/26/321360/) Моника Унгер, 42-летняя "гражданка рейха", осужденная на днях к 14 годам заключения, и это, конечно, порождает вопросы. Непонятно, куда катится мир, если лидер ультраправой группировки скатывается в анархию. Неясно, почему женщину посадили, вместо того чтобы лечить и, быть может, вылечить. А главное, как Путину вводить войска в Австрию, если его самого тоже отменят и расформируют? Короче, мы не вполне постигаем, за что наказали Монику, а с ней и отдельных ее соратников, приговоренных к срокам от девяти месяцев до 10 лет.

Судя по утечкам из зала суда, противница всего на свете и сторонница нашего Владимира Владимировича называла себя президентом изобретенного ею государства и замышляла военный переворот. Для этих целей придунайские карбонарии издавали приказы по австрийской армии, забрасывая письмами Минобороны и требуя немедленно выступить в поход против законной власти, и выписывали ордера на арест действующих политиков. Когда же армия им не подчинялась и даже ордера не производили ни на кого из соотечественников ни малейшего впечатления, заговорщики ужасно расстраивались. Кроме того, они очень громко обсуждали в сети и при личном общении свои неудачи и очень громко грезили наяву о том, как их мечты сбудутся. Вот по совопокупости этих преступлений злоумышленников и посадили, обвинив в государственной измене и мошенничестве в крупном размере.

Впрочем, нельзя сказать, что вердикт, вынесенный в суде города Граца, совсем уж для нас загадочен. Нечто подобное мы ведь наблюдали и в российских судах. Когда, например, арестовывали и приговаривали "мальцевских" революционеров - простодушных в массе своей мужчин среднего возраста, безоглядно доверившихся провокатору и вышедших на улицы, дабы учинить очередной ноябрьский переворот. Полковника Квачкова нельзя не вспомнить, с его арбалетами и диверсантами, повязанными на дальних подступах к Москве. Ну и в особенности разные мыслепреступления, связанные с нелицеприятными воззваниями и грубоватыми высказываниями россиян в адрес власть имущих и неимущих, с оскорблениями органов чувств, церкви и социальной группы "менты неверные", тоже приходят на память. Получается, австрийская Фемида, то ли позавидовав нашей, то ли творчески осваивая иностранный опыт, включилась в борьбу с национал-предателями и пятой колонной?

Отчасти получается именно так. Поскольку указанная гражданка рейха вместе с подельниками пострадала преимущественно за убеждения, которые ее адвокат довольно точно охарактеризовал как "странные", и за слепую веру в запреты всех и всяческих присутственных мест. Она стала жертвой личных пристрастий к Владимиру Путину, фантастических грез о переустройстве мира и того полицейского австрийского государства, которое выдумала в своей голове. Причем так хорошо выдумала, что оно обрушилось на нее и покарало так, как у нас далеко не каждого Скрипаля репрессируют.

Она расплатилась в основном за болтовню, за вербальную "артподготовку" не пойми к чему, за "экстремизм" в помыслах - ведь у Моники и арбалетов-то нормальных не было, чтобы захватывать Вену или хоть ограбить банк. Она претерпела, грубо говоря, за правду. То есть за диковатые слова и мировоззренческие оценочные суждения, которые считала правдой.

Впрочем, утверждать, что фрау Унгер со своими единомышленниками совсем уж чиста перед законом, все-таки трудновато. Одно дело - личные убеждения, и немного другое - рассылка подстрекательских текстов с предписаниями генералам и офицерам австрийской армии срочно устроить путч. Одно дело - влеченье, род недуга к Владимиру Владимировичу, и нечто иное - "Путин, введи войска!".

Известно же, что президента РФ хлебом не корми, дай кого-нибудь присоединить или в крайнем случае объявить суверенными, но подконтрольными России гражданами. И если бы он услышал стоны Моники, изнывающей под гнетом ЕС, то как знать, мог бы и откликнуться. По примеру другого руководителя, однажды уже аннексировавшего Австрию под благовидным предлогом. Тянет ли это на измену родине и 14 тюремных лет - в том позволим себе усомниться. Но вообще призывы к оккупации едва ли приветствуются в любой, самой демократической стране.

Закрадывается даже мысль, что если бы Моника Унгер не взывала к Кремлю, ограничившись лишь провокационными речами и рассылкой идиотских писем, то ничего бы ей и не было, и сподвижников не притянули бы к суду. Вот, оказывается, какой он опасный, наш Путин, какой страшный, какой коварный, какой токсичный! Впору возгордиться, и ежели сегодня нет у нас занятия поинтересней, то, пожалуй, предадимся этой забаве. Будем гордиться Путиным, из-за которого даже в Австрии дают сталинские срока.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»