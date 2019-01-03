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В Могилевском районе инспектор ДПС насмерть сбил пенсионера

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  • 3.01.2019, 11:49
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Гаишник скрылся с места происшествия.

В редакцию mogilev.online обратился могилевчанин, который сообщил о происшествии — по его словам, в Новый год инспектор ГАИ сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия.

Журналисты обратились к официальному представителю УСК по Могилевской области Сергею Болсуну. Он сказал, что пока не готов дать комментарий.

Информацию о ДТП и участии в нем сотрудника дорожно-постовой службы подтвердил документ, появившийся в телеграм-канале Nexta.

По источнику, все произошло в 19:30 в деревне Семукачи Могилевского района. Наезд на мужчину-пенсионера инспектор ДПС ОГАИ Чериковского РОВД совершил на своем личном автомобиле. Подозреваемого задержали.

Тело погибшего мужчины было обнаружено только в 9:50 утра на обочине дороги.


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